വാഷിങ്ടൻ ∙ മഹാമാരിയായ കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ‘പരുക്കൻ യാഥാർഥ്യം’ ചൈന പുറത്തുവിടണമെന്ന് രോഗത്തിൽനിന്നു മുക്തിനേടിയ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ അറ്റോർണി. യഥാർഥ വസ്തുത പുറത്തുവന്നാലേ ഗവേഷകർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും മരുന്ന് കണ്ടെത്താനാകൂ. വാക്സിൻ ലഭ്യമായില്ലെങ്കില്‍ ആരും കോവിഡിന്റെ വരുതിയിൽനിന്നു പുറത്തുപോകില്ലെന്നും ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രവി ബത്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു.

യുഎസിലെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമാണ് ന്യൂയോർക്ക്. ഞായറാഴ്ച വരെ 1.2 ലക്ഷം പേരാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ മാത്രം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത്. ഇതുവരെ 4,150 പേർ മരിച്ചു. ആഗോള തലത്തിൽ 70,000ൽ അധികംപേർ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെയാണ് ബത്രയും കുടുംബവും രോഗമുക്തി നേടിയത്. ‘വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും പുറത്തിറങ്ങാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ജോലി ചെയ്യാനാകില്ല, സ്കൂളിൽ പോകാനാകില്ല, കളിക്കാനാകില്ല. നമുക്കറിയാം, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും ദേശീയതയും പ്രാദേശികതയും ആഗോളതയും മരിച്ചുവെന്ന്, അതൊരിക്കലും തിരിച്ചുവരില്ലെന്നും’ – ബത്ര പറഞ്ഞു.

‘മാർച്ച് 14നാണ് പനി തുടങ്ങിയത്. ശരീരത്തിനു മൊത്തത്തിലൊരു മാറ്റം തോന്നി. 20ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഭാര്യ രഞ്ജുവിനും പോസിറ്റീവ് ആയി. 104.3 ഡിഗ്രിയായിരുന്നു പനി. തീയിൽ നിൽക്കുന്ന പോലുള്ള അനുഭവമായിരുന്നു. കണ്ണിനു മുകളിലും തലയിലും കൈത്തണ്ടയിലും ഐസ് ക്യൂബുകൾ വച്ചാണ് രക്തത്തെ തണുപ്പിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാകാമെന്ന രഞ്ജുവിന്റെ ആവശ്യത്തെ ഞാൻ എതിർത്തു. എന്റെ വീട് ശുചിത്വമുള്ളതാണെന്നും ശുദ്ധമായ വായു ഉണ്ടെന്നും എനിക്കു ഉറപ്പായിരുന്നു.

ആ തീച്ചൂളയിൽ 2–3 ദിവസം കടന്നുപോയി. മരണം എന്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. 16 ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം ശരീരത്തിന്റെ താപനില 98.6 ഡിഗ്രിയായി കുറഞ്ഞു. പിന്നീടു ക്വാറന്റീനിലും ഐസലേഷനിനും തുടർന്നു. വെവ്വേറെ കിടപ്പുമുറികളും ശുചിമുറികളും ഉപയോഗിച്ചു. ഭക്ഷണത്തിനായി ഊണുമേശയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും 6–10 അടി വരെ അകലം പാലിച്ചിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു,’– ബത്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: China Must Tell "Raw Truth", Says Indian-American Who Survived COVID-19