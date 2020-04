നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനം; 25,500ലേറെ പേരെ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്തെന്നു സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച തബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രാദേശിക പ്രവർത്തകരും ഇവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരും ഉൾപ്പെടെ 25,500ലേറെ ആളുകളെ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്തതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച നാലായിരത്തിലേറെ കേസുകളിൽ 1445 പേരും കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരോ അവരുമായി ഇടപഴകിയവരോ ആണെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണു രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ കാരണമെന്നാണു സർക്കാരിന്റെ നിഗമനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കണക്കനുസരിച്ചു രാജ്യത്തെ മൊത്തം രോഗബാധിതരിൽ 28 ശതമാനവും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരും അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരുമാണ്. നിസാമുദ്ദീനിലെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 960 വിദേശികളുടെ വീസ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം റദ്ദാക്കി. ഇവരെ വിലക്കുപട്ടികയിലുമാക്കി.



വിനോദസഞ്ചാരി വീസയിലെത്തി മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്നതാണു കുറ്റം. സൗദി അറേബ്യ, തായ്‌ലൻഡ്, മലേഷ്യ, ഇന്തൊനീഷ്യ, കിർഗിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണിവർ. ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലാണ്; കുറേപ്പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ക്വാറന്റീനിലും. ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കും വിവിധ സംസ്ഥാന ഡിജിപിമാർക്കും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ ഇവർക്കെതിരെ നിയമനടപടിക്കു നിർദേശിച്ചു.



English Summary: Over 25,500 Linked To Delhi Sect Event Quarantined, Says Centre