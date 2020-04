രാജ്പിപ്‌ല∙ ഗുജറാത്തിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ പേരിലുള്ള ഐക്യപ്രതിമ ഒഎൽഎക്സിൽ വില്‍പ്പനയ്ക്ക്! 30,000 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമ വിൽപ്പനയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ നേരിടാൻ ആശുപത്രികൾ പണിയാനും ആരോഗ്യ രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിനുമായി സർക്കാരിന് പണം കണ്ടെത്താനാണ് ഐക്യപ്രതിമ വിൽപ്പനയ്ക്കു വച്ചത്. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തു.

‘ഒഎൽഎക്സിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് പരസ്യമിട്ടത്. ആരാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്ന് അറിയില്ല. അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സർക്കാരിന് പണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിൽപ്പനയെന്ന് പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരസ്യത്തെക്കുറിച്ച് പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് ഐക്യ പ്രതിമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അധികൃതരും സംഭവം അറിയുന്നത്. ഉടൻതന്നെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.’ – പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

വാർത്തയ്ക്കുപിന്നാലെ പരസ്യം വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നു പിൻവലിച്ചു. സർക്കാർ വസ്തുക്കൾ വിൽപ്പനയ്ക്കുവച്ചതു മാത്രമല്ല, സർക്കാരിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമവും പരസ്യം നൽകിയ ആളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായന്ന് ഐക്യ പ്രതിമ ചീഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പറഞ്ഞു.

2018ൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് 182 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിമയായ പട്ടേൽ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഗുജറാത്തിലെ നർമദ ജില്ലയിലുള്ള കേവദിയയിൽ പ്രതിമ കാണാനെത്തുന്നത്.

