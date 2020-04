മലപ്പുറത്ത് ആദ്യം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 50 വയസ്സുകാരി ആശുപത്രി വിട്ടു

മലപ്പുറം ∙ ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 50 വയസ്സുകാരി രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു. വണ്ടൂർ വാണിയമ്പലം സ്വദേശിനി മറിയക്കുട്ടിയെയാണു മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു തിങ്കളാഴ്ച ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത്. 14 ദിവസം ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇവർക്കു നിർദേശം നൽകി.

സൗദിയിൽ നിന്ന് ഉംറ തീർഥാടനത്തിനുശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ മറിയക്കുട്ടിയെ മാർച്ച് 13നാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മാർച്ച് 16ന് കോവിഡ‍് സ്ഥിരീകരിച്ചുള്ള പരിശോധനാ ഫലം വന്നു. ഏപിൽ രണ്ടിനു ഇവർ രോഗമുക്തയായെന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്നു മൂന്നു ദിവസം കൂടി ഇവർക്കു ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



English Summary: First Person who Cnfirmed covid at Malappuram Cured and discharged from hospital