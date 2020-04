ന്യൂയോർക്ക് ∙ ബ്രൂക്‌ലിനിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ എമർജൻസി റൂം. 40 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായത് ആറ് രോഗികൾക്ക്. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നാല് പേർ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. ഗുരുതര രോഗികൾക്കു വേണ്ടി മാത്രം മുഴങ്ങാറുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ അലർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നള്ള ‘കോഡ് 99’ ന്റെ ശബ്ദം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അഞ്ച് തവണ മുഴങ്ങി, ഡോക്ടർമാർ ഓടിയെത്തി. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ള യുഎസിലെ ഏതൊരു ആശുപത്രിയിലെയും സാധാരണ കാഴ്ചയായി ഇതു മാറി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ കണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഇതു ഭയാനകമാണ്.

‘ഇവരെല്ലാം വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളാണ്. നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് നിലയ്ക്കും. കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ അവരുടെ തൊണ്ടയിൽ ഒരു ട്യൂബ് ഇടും. വെന്റിലേറ്റർ അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ’– റെസ്പിറേറ്ററി തെറാപ്പിസ്റ്റ് ജൂലി ഈസൻ പറഞ്ഞു. യുഎസിലെ ആയിരകണക്കിന് കോവിഡ് രോഗികൾക്കു സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ യാഥാർഥ്യം ഇതാണ്. ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ, എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്നതിനാൽ ഇതു പുറംലോകം അറിയുന്നില്ല.

ന്യൂയോർക്കിലെ ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ച സിഎൻഎന്‍ മാധ്യമ സംഘമാണ് യുഎസിലെ ആശുപത്രിയിലെ ഭീകരകാഴ്ചകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പോൾ ചികിത്സിയിലുള്ള എല്ലാ രോഗികളും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചവരാണ്. പകർച്ചവ്യാധിയെ നേരിടാൻ കോവിഡ് ആശുപത്രിയായി മാറ്റാൻ ഗവർണർ ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ ഉത്തരവിട്ട സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നു ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നാണിത്.

ആശുപത്രിയിലെ എമർജൻസി റൂമിലേക്കു വരുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം വൈറസിന് മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ കുറവാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നവരെല്ലാം കോവിഡ് രോഗികൾ ആയതിനാൽ മരണനിരക്ക് കൂടുന്നു. വൈറസ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച 25% രോഗികളും മരിച്ചു. ഇതു ആശുപത്രിയുടെ പ്രശ്നമല്ലെന്നും രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്നും എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഫിസിഷ്യൻ ഡോ.ലൊറൻസോ പാലഡിനോ പറഞ്ഞു.

നുറുങ്ങിയ എല്ലുകളോ വയറുവേദനയോ ആയി വരുന്ന രോഗികളെ ഇവർ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. ലോകമെമ്പാടും പടർന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചു ശ്വസിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ആളുകളെ മാത്രമാണ്, വൈറസ് വ്യാപനം അതിന്റെ ഏറ്റവും മൂർധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ഈ ഡോക്ടർമാർ കാണുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം പെരുകികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിശ്രമിക്കാൻ സമയമില്ല. ഒരു കിടക്കയിൽ കിടന്ന രോഗി മരിച്ചാൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവിടം സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത നിമിഷം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള മറ്റൊരു രോഗി മുഖത്ത് ഓക്സിജൻ മാസ്ക്കുമായി ആ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നു.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ള 400ഓളം പേരിൽ 90 ശതമാനം രോഗികളും 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരാണ്. 60% പേർ 65 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രോഗി മൂന്നു വയസ്സുള്ള ഒരു പിഞ്ചുകുഞ്ഞാണ്. ‘20നും 30നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർക്കും രോഗമുണ്ട്. അവരുടെ മുഖത്തെ ദൈന്യത വളരെ കഷ്ടമാണ്. എമർജന്‍സി റൂമിൽ ഇരുന്നു പലപ്പോഴും ആയിരം മൈലുകൾ അകലേയ്ക്ക് വെറുതെ നോക്കിയിരുന്ന് അവർ കരയും.’ – ഡോ.ലൊറൻസോ പാലഡിനോ പറഞ്ഞു.

‘കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ 94 പേരാണ് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്. ഡോക്ടർമാർ, നഴ്‌സുമാർ, റെസ്പിറേറ്ററി തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ, ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ എല്ലാവരും രോഗികളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്. മുൻപൊരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയധികം രോഗികളും മരണവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആരും മാനസികമായി തയാറല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. ഞങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ അതിനു തയാറാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.’ – ഡോ. സിന്തിയ ബെൻസൻ പറഞ്ഞു.

ബ്രൂക്‌ലിനിലെ ഈസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ്‌ബുഷ് പരിസരത്ത് എട്ട് നിലകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ ആശുപത്രിയായ ഇവിടെ സ്ഥിതിഗതികൾ യുദ്ധസമാനാണ്. പുറംലോകത്തു നിന്നു വളരെ വ്യത്യസതമാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. വളരെ സാധാരണമായ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഈ ആശുപത്രി മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിലെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതങ്ങൾ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ടാണ് മാറിമറിഞ്ഞതെന്നു പറയാം. അതിപ്പോൾ മൂന്നാഴ്ച പിന്നിടുന്നു.

ന്യൂയോർക്കിൽ ടെന്റുകൾ കെട്ടി താൽക്കാലിക ആശുപത്രിയായി മാറ്റിയിടത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: എഎഫ്‌പി

225 കിടക്കകളിൽ കിടന്ന രോഗികളെ മാത്രം പരിചരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന 2000ത്തോളം ജീവനക്കാർ ഇന്നു ടെന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് താൽക്കാലിക മുറികളാക്കി മാറ്റിയ ആശുപത്രി കാന്റീനിൽ കിടക്കുന്ന കോവിഡ് രോഗികളെ വരെ രാപ്പകലില്ലാതെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഈ ടെന്റുകൾ യഥാർഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു യുദ്ധമേഖലയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നു തോന്നിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ അതിൽ അതിശോക്തിയില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. കാരണം, ഓരോ ജീവനക്കാരനും ഇവിടെ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡിനോടു പടവെട്ടുന്ന പടയാളികളായി.

