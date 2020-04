കോട്ടയം∙ ‘സാറെ, കോട്ടയത്ത് അയര്‍ക്കുന്നത്തുനിന്നാ വിളിക്കുന്നേ, മനസില്‍ ആധിയായിട്ടു വിളിക്കുവാ, മോള് നഴ്‌സാ, മുംബൈയിലെ ആശുപത്രിയിലാ ജോലി ചെയ്യുന്നേ. കൊറോണ വാര്‍ഡിലാ,യാതൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ആശുപത്രിക്കാര് കൊടുക്കുന്നില്ല. പത്തു മുപ്പത്തിയഞ്ചു മലയാളികളുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമോ?

മുംബൈ സെന്‍ട്രലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ 46 മലയാളികള്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി വാര്‍ത്ത വന്നതിനു പിന്നാലെ സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു കൊണ്ടു നിരവധി മലയാളി നഴ്‌സുമാരുടെ മാതാപിതാക്കളാണു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുംബൈയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി നൂറുകണക്കിന് മലയാളി നഴ്‌സുമാരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതോടെ മിക്കയിടത്തും രാവും പകലുമില്ലാതെ യാതൊരു സുരക്ഷിതത്വവുമില്ലാതെ പണിയെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണു നഴ്‌സുമാര്‍ എന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെട്ട് മലയാളി നഴ്‌സുമാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെ അനാസ്ഥ മൂലമാണ് നഴ്‌സുമാര്‍ക്കു കോവിഡ് രോഗബാധയുണ്ടായതെന്നാണ് സൂചന. യാതൊരു മുന്‍കരുതലുകളും സ്വീകരിക്കാതെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പ്രവൃത്തിച്ചതാണ് പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണമായിരിക്കുന്നത്. മറ്റു രോഗത്തിനു ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ ആളില്‍നിന്നാണ് പരിചരിച്ച നഴ്‌സുമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പത്തു പേര്‍ക്കു കോവിഡ് പകര്‍ന്നത്. ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുകയും താമസിക്കുകയും ചെയ്ത 50 പേര്‍ക്കും രോഗം ബാധിച്ചു.



വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ നാട്ടിലുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുംബൈയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളി നഴ്‌സുമാര്‍ക്കിടയില്‍ കോവിഡ് -19 പടരുന്ന സാഹര്യത്തില്‍ അവരുടെ പരിചരണവും, സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജേഷ് ടോപ്പെയോട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു.



മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ ഫോണില്‍ വിളിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്്. മുംബൈയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാല്‍പ്പതോളം മലയാളി നഴ്സുമാര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്്. പ്രശ്നത്തില്‍ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടുമെന്നും വീഴ്ചകളുണ്ടെങ്കില്‍ പരിഹരിക്കുമെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഉറപ്പ് നല്‍കി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രിക്ക് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇമെയില്‍ സന്ദേശവും അയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

