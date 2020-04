കോവിഡ്: ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു

ലണ്ടൻ ∙ ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു മലയാളി കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി വെളിമാനം സ്വദേശി സിന്റോ ജോർജ് (36) ആണ് ലണ്ടനിലെ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്. മറ്റൊരു കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഇന്ന് അജ്മാനിൽ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചിരുന്നു. കോളയാട് കൊളത്തായിൽ പടിഞ്ഞാറേക്കരമ്മൽ ടി.സി. അബൂബക്കറിന്റെയും ആയിഷയുടെയും മകൻ ഹാരിസ് (36) ആണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ കേരളത്തിനു പുറത്തു കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം 16 ആയി.

ഒരു നഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ നാല് മലയാളികൾ ഞായറാഴ്ച വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ മരിച്ചിരുന്നു. യുഎസിൽ രണ്ടു പേരും അയർലൻഡിലും സൗദി അറേബ്യയിലും ഒരാൾ വീതവുമാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു മലയാളി ഡോക്ടർ ബ്രിട്ടനിലെ ബർമിംങ്ങാമിൽ മരിച്ചിരുന്നു. പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശിയായ ഹംസ പാച്ചേരി(80) ആണ് മരിച്ചത്.

English Summary: One More Malayali died in Britain due to Covid