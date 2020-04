രോഗികൾ കൂടുന്നു, കിടക്കയും മാസ്കുമില്ല; അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ജപ്പാൻ

മധ്യ ടോക്കിയോയിലെ ആശുപത്രിയിലെ ഗ്ലാസ് വാതിലുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നോട്ടിസ് പതിഞ്ഞു. ‘ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ആശുപത്രി അടച്ചിരിക്കുന്നു’. കിടക്കകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ്, വ്യക്തിസുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ കുറവ്, ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്ക് രോഗം പടരുന്നത് തുടങ്ങി ജപ്പാനിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ മുഴുവൻ തകർക്കുന്ന നിലയിലാണ് കൊറോണയുടെ പോക്ക്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യം കൊറോണയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് തിരിച്ചുവരാനാകാത്ത തരത്തിൽ തകർന്നുപോകുമെന്നും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.

പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദിനംപ്രതി വർധിച്ചതിനുപിന്നാലെ കൊറോണയെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ജപ്പാൻ. മധ്യ ടോക്കിയോയിലെ ഐജു ജനറൽ ആശുപത്രി എന്ന 10 നിലക്കെട്ടിടത്തിൽ 140 പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ഇതിൽ 44 പേർ ഡോക്ടർമാരാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ അവിടെ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയവരും പരിചരിച്ച നഴ്സുമാരും മറ്റു ജീവനക്കാരും. രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ ആളില്ലാത്തതിനു പിന്നാലെ ആശുപത്രി അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അടച്ചെങ്കിലും 60 രോഗികളെ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്.

മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയ രോഗിയിൽനിന്ന് അവിടുള്ളവർക്ക് രോഗം പകർന്നതായും ടോക്കിയോയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. ചൈനയിലെയും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെയും അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല. ഐജു ആശുപത്രിയിലേതിനു സമാനമായി മറ്റ് ആശുപത്രികളിലെയും അവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യക്തിസുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ കുറവ് രോഗം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ടോക്കിയോയിലെ ഡോക്ടർമാർ രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സിനോടു പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലെ മൂന്നു നഴ്സുമാർക്കും ഒരു ഡോക്ടർക്കും രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇവരും കോവിഡ് ബാധിച്ചവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചവരാണ്.

മാസ്കുകൾ പുനരുപയോഗിക്കണം

ക്ലിനിക്കുകളിലും ടോക്കിയോയിലെ ചെറിയ ആശുപത്രികളിലും ആവശ്യത്തിന് മാസ്കുകളും മറ്റു വ്യക്തിസുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും ഇല്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നു. നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ച മാസ്കുകൾ വൃത്തിയാക്കി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, രോഗികൾ വർധിക്കുമ്പോഴും അവരെ ചികിത്സിക്കാനാവശ്യമായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമില്ല. ആശുപത്രികളിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോടു മിണ്ടരുതെന്ന കർശന നിർദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

‘ന്യൂയോർക്കിൽ മാസ്ക് ലഭിക്കാത്തിനു പകരം ട്രാഷ് ബാഗ് ഉപയോഗിച്ച് മുഖം മറച്ച നഴ്സ് മരിച്ചെന്ന വാർത്ത കണ്ടു, നാളെ എന്റെ അവസ്ഥ അതാകുമോ എന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടു പേടിയാകുന്നു’ – പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത യുവതി റോയിട്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞതിൽനിന്ന് ഭീകരത വ്യക്തമാണ്. ജപ്പാൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയന്റെ കീഴിലുള്ള 1,7‌0,000 അംഗങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും വ്യക്തി സുരക്ഷാ ഉപകണങ്ങളില്ലെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടതായി യൂണിയൻ അംഗം കസുമി മത്സുദ പറഞ്ഞു.

ചികിത്സ കോവിഡിനു മാത്രം!

പല ആശുപത്രികളും മറ്റു രോഗികളെ പൂർണമായി ഒഴിപ്പിച്ച് കോവി‍ഡ് രോഗ ചികിത്സയ്ക്കു മാത്രമായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നുപിടിക്കുകയും ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ തകർക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. രോഗബാധിതർ കൂട്ടത്തോടെ ആശുപത്രിയിലെത്തി തള്ളിക്കയറ്റം ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ജപ്പാൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായി സാംക്രമിക രോഗ വിദഗ്ധനും രാജ്യത്തിന്റെ കൊറോണ പ്രതിരോധ നയം രൂപീകരിക്കുന്ന പാനലിലുള്ളയാളുമായ ഹിതോഷി ഒഷിത്താനി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഏഴു ദിവസത്തിനിടെ രാജ്യത്താകമാനമുണ്ടായ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിയായി – 3,654. ജപ്പാനിലെ വുഹാനായി ഇപ്പോള്‍ ടോക്കിയോ. 1000ൽ അധികം പേർക്ക് ഇവിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതിനു പിന്നാലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാലും ആശുപത്രികളിലെ കിടക്കകൾ ഒഴിയുന്നതുവരെ വീടുകളിൽ കഴിയുകയോ ഒപിയിലെത്തി ചികിത്സ തേടുകയോ മാത്രമാണ് സാധ്യമാവുക.

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെ ഹോട്ടലുകളിലേക്കും മറ്റു താമസ സൗകര്യങ്ങളിലേക്കും മാറ്റുന്ന നടപടി ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കും. ഐജു ആശുപത്രി പോലെ നഗരത്തിലെ പല ആശുപത്രികൾക്കും സാംക്രമിക രോഗ വിഭാഗമില്ല. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പമാണ് കോവിഡ് രോഗികളെയും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സിച്ചത്. പകർച്ചവ്യാധിയെ ആദ്യമേ തടയാൻ ജപ്പാനു കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഈ നടപടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. 14 ലക്ഷം പേരാണ് ടോക്കിയോ നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നത്. ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗവും (ആകെ ജനസംഖ്യ 360 ലക്ഷം) 65ന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരും.

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയോധികർ ഉള്ളത് ജപ്പാനിലാണ്. രാജ്യവ്യാപകമായി 15 ലക്ഷം കിടക്കകൾ ഉണ്ടെന്ന് ജപ്പാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ക്ഷയം ഒഴിച്ച് സാംക്രമിക രോഗം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ഐസലേഷൻ വാർഡുകൾ ആശുപത്രികളിൽ കുറവാണ്. രാജ്യമാകെ 1,882 കിടക്കകളേ അത്തരത്തിലുള്ളൂ. ടോക്കിയോയിൽ ആകെ ഉള്ളത് 145 എണ്ണവും. മറ്റ് രോഗികളെ ഒഴിപ്പിച്ച് കൊറോണ ബാധിതർക്കായി 4000 കിടക്കകൾ സജ്ജീകരിക്കാന്‍ ടോക്കിയ അധികൃതർ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

