ആറാം പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ്; കനിക കപൂർ ആശുപത്രി വിട്ടു

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഗായിക കനിക കപൂർ ആശുപത്രി വിട്ടു. ആറാമത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഫലം നെഗറ്റീവായതിനെ തുടർന്നാണ് ലക്നൗവിലെ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി പിജിഐഎംഎസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു കനികയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 9നു ലണ്ടനിൽ നിന്നുമടങ്ങിയെത്തിയ കനികയ്ക്ക് 20നാണു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ടതിനു പകരം വിരുന്നുകളിലും മറ്റും പങ്കെടുത്തതിനു കനികയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു.

വൈറസ് ബാധയുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായിട്ടും കരുതലെടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനാണു കേസ്. കനികയ്ക്കൊപ്പം ലക്നൗവിൽ നടന്ന വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും എംപിമാരും അടക്കം രോഗഭീതിയിലായിരുന്നു. വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്ത രാജസ്ഥാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെ, മകൻ ദുഷ്യന്ത് സിങ് എന്നിവർ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി. ഇരുവരുടെയും ഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു.

കനികയ്ക്കെതിരായ കേസ് ഒഴിവാക്കാൻ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളും വിവാദമായി. ലക്നൗ വിമാനത്താവളത്തിൽ കനികയെ പരിശോധിച്ചിരുന്നതായും ഉയർന്ന അളവിൽ വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതായും നൽകിയ ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ തിരുത്തിയെന്നാണു വിവരം. വിമാനത്താവളത്തിൽ കനികയെ പരിശോധിച്ചില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.



