മദ്യം ലഭിച്ചില്ല: പെയിന്റും വാർണിഷും കലർത്തി കഴിച്ച 3 പേർ മരിച്ചു

ചെന്നൈ ∙ ലോക്ഡൗണിൽ മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പെയിന്റും വാർണിഷും കഴിച്ച മൂന്നു പേർ മരിച്ചു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചെംഗൽപട്ടുവിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ശിവശങ്കർ, പ്രദീപ്, ശിവരാമൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പതിവായി മദ്യപിക്കുന്ന മൂവരും, മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പെയിന്റും വാർണിഷും കലർത്തി കഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരെ ചെംഗൽപട്ട് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.



നേരത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പുരിലും മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിൽ വിഷാദത്തിലായ റിക്ഷാ ഡ്രൈവർ തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി മാർച്ച് 25 ന് രാജ്യത്ത് 21 ദിവസത്തെ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാ മദ്യവിൽപന ശാലകളും അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു.

English Summary: Unable to get liquor, 3 men die in Tamil Nadu after drinking paint and varnish