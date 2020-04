കൊറോണയെ ഓടിക്കാൻ ആകാശത്തേക്ക് വെടിവച്ച് ബിജെപി നേതാവ് മഞ്ജു–വിഡിയോ

ലക്നൗ ∙ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ അടയാളമായി വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തിനു പിന്നാലെ ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിർത്ത ബിജെപി നേതാവ് വിവാദത്തിൽ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബൽറാംപുരിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി നേതാവ് മഞ്ജു തിവാരിയാണ് വെടിയുതിർത്തത്.



സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോയിൽ, മഞ്ജു തിവാരി കൈത്തോക്ക് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി വെടിയുതിർക്കുന്നത് കാണാം. വീട്ടിൽ വിളക്കുകൾ കത്തിച്ച ശേഷം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. തോക്ക് മഞ്ജു തിവാരിയുടെ ഭർത്താവ് ഓം പ്രകാശിന്റെതാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിളക്കുകൾ കത്തിച്ച് കൊറോണ വൈറസിനെ അകറ്റുക എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ മഞ്ജു തന്നെയാണ് വിഡിയോ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചത്.

ഇതിനു പിന്നാലെ രൂക്ഷ വിമർശനുമായി ആളുകൾ രംഗത്തെത്തി. ഉത്തർപ്രദേശിൽ സെലിബ്രിറ്റി ഫയറിങ് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, മഞ്ജുവിനെതിരെ ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

