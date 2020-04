ജയ്പൂര്‍ ∙ രാജ്യമെങ്ങും പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്ന കോവിഡ് 19 ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍ മാതൃകയാക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ ഭില്‍വാര മോഡല്‍ നടപടികള്‍. നിലവിലുള്ള ലോക്ഡൗണ്‍ ഈ മാസം 14 ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ഹോട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഭില്‍വാരയില്‍ നടപ്പാക്കിയ കര്‍ശനനടപടികള്‍ അവലംബിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുന്നതായാണ് സൂചന.

സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായി ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗുബ, ഭില്‍വാര മോഡലിനെക്കുറിച്ചു സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭില്‍വാര മോഡല്‍ നടപ്പാക്കിയാല്‍ കേരളത്തിലെ ഹോട്‌സ്‌പോട്ട് ജില്ലകള്‍ പൂര്‍ണമായി അടച്ചിടേണ്ടിവരും. അവശ്യ സര്‍വീസുകള്‍ പോലും പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല. അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള സഞ്ചാരം പൂര്‍ണമായി നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

കോവിഡ് ബാധയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഏറെ ആശങ്കയുളവാക്കിയ നഗരമായിരുന്നു ഭില്‍വാര. മാര്‍ച്ച് 18-നും 30-നും ഇടയില്‍ 27 കേസുകളാണ് അവിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ മാര്‍ച്ച് 30 ശേഷം കാര്യങ്ങള്‍ മാറിമറിഞ്ഞു. ഒരു കേസ് മാത്രമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ആകെയുള്ള രോഗികളില്‍ 17 പേര്‍ രോഗവിമുക്തരായി. 13 പേരെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു. ആറു ഹോട്‌സ്‌പോട്ടുകളാണ് ഭില്‍വാരയില്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. 2826 കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയതിലാണ് 27 എണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആയത്.

ശക്തമായ നടപടി, നിയന്ത്രണത്തിൽ കോവിഡ്

മാര്‍ച്ച് 19-ന് ആദ്യ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ അഡീഷനല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രോഹിത് കുമാര്‍ സിങ്ങും ജില്ലാ കലക്ടര്‍ രാജേന്ദ്ര ഭട്ടും കൈകോര്‍ത്താണ് അതിശക്തമായ നിരീക്ഷണ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതും പ്രദേശത്തെ രോഗഭീതിയില്‍നിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും.

ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍ക്കാണ് ആദ്യം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത്. പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ തന്നെ നഴ്‌സുമാര്‍ക്കും ചില ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗബാധയുണ്ടായി. നിരവധി പേര്‍ ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നതിനാല്‍ ആശങ്ക ശക്തമായി. കൂടുതല്‍ ഉന്നതതല അനുമതികള്‍ക്കു കാത്തുനില്‍ക്കാതെ മാര്‍ച്ച് 20 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ രണ്ടു വരെ കര്‍ശനമായ കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

ഫലത്തിൽ രാജ്യം ലോക്ഡൗണ്‍ ആകുന്നതിനു ദിവസങ്ങള്‍ മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടം ലോക്ഡൗണിലായി. അത്യാവശ്യ സര്‍വീസുകളെ മാത്രം ഒഴിവാക്കി. ജില്ലയുടെ അതിര്‍ത്തികള്‍ പൂര്‍ണമായി അടച്ചു. എല്ലാ പ്രവേശനകവാടങ്ങളിലും പൊലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകള്‍ സജ്ജമാക്കി. ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കുകയും വാഹനഗതാഗതം നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു.

കര്‍ഫ്യുവിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ അവശ്യസര്‍വീസുകള്‍ പോലും നഗരത്തില്‍ വിലക്കി. ഏപ്രില്‍ മൂന്നു മുതല്‍ 13 വരെയായിരുന്നു ഇത്. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ ആര്‍ക്കും വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാന്‍ കഴിയില്ല. മെഡിക്കല്‍ സ്‌റ്റോറുകളും റേഷന്‍ കടകളും പച്ചക്കറിക്കടകളും വരെ അടച്ചിട്ടു. ജില്ലാ ഭരണകൂടം തന്നെ പച്ചക്കറി, പഴം, പാല്‍ തുടങ്ങി അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ വീടുകളില്‍ എത്തിച്ചു നല്‍കുന്ന രീതിയാണ് പിന്തുടർന്നത്. വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ തുറന്നാണ് ഹോം ഡെലിവറി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. ദരിദ്രവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണപ്പൊതികളും എത്തിക്കുന്നതായി നടപടികള്‍ക്കു നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ജില്ലാ കലക്ടര്‍ രാജേന്ദ്ര ഭട്ട് പറഞ്ഞു.

അതിതീവ്ര പരിശോധന

രണ്ടാമത്തെ നടപടിയെന്ന നിലയില്‍ ഭില്‍വാരയിലെ രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളെ മൂന്നായി തിരിച്ചു. രോഗപ്രഭവ കേന്ദ്രമായ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ മുതല്‍ മൂന്നു കിലോമീറ്റര്‍ വരെ ബഫര്‍ സോണാക്കി തിരിക്കുകയായിരുന്നു. രോഗബാധിതരുടെ വീടിനു ചുറ്റും ഇത്തരത്തില്‍ ബഫര്‍ സോണുകള്‍ രൂപീകരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഈ മേഖലകളില്‍ രോഗസാധ്യതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനായി പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചു. മൂവായിരം സംഘങ്ങള്‍ ആറു ലക്ഷത്തോളം വീടുകള്‍ തോറും കയറിയിറങ്ങി 24 ലക്ഷം പേരെ പരിശോധിച്ചതായാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ. 14 ദിവസത്തിനിടെയായിരുന്നു ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

പ്രത്യേക കോവിഡ് ആശുപത്രി സജ്ജമാക്കി, സര്‍ക്കാര്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ ആളുകളെ അവിടെ എത്തിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം ഇവരെ വീടുകളില്‍ തിരികെ എത്തിച്ചു. ഡോക്ടര്‍ക്കു രോഗം ബാധിച്ചത് എവിടെനിന്ന് ആണെന്ന് അറിയാതിരുന്നതിനാലാണ് രോഗവ്യാപനം തടയാനുള്ള തീവ്രപ്രോട്ടോക്കോള്‍ നടപ്പാക്കിയത്.

രോഗം ബാധിച്ചത് ഒരു ഡോക്ടര്‍ക്ക് ആയിരുന്നതിനാല്‍ പ്രൈമറി, സെക്കന്‍ഡറി കോണ്‍ടാക്ടുകള്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ആദ്യദൗത്യം. ബന്‍ഗര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയ അയ്യായിരത്തിലധികം പേരെ പൊലീസ് സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തി. ഐപി, ഒപി വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സ തേടിയവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ ആറായിരത്തോളം പേരെ ഐസലേഷനിലാക്കി. ഉയര്‍ന്ന റിസ്‌കുള്ളവരുടെ സാംപിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു.

ക്വാറന്റീന്‍, ഐസലേഷന്‍

നാല് ആശുപത്രികളും 27 ഹോട്ടലുകളുമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റീന്‍ സൗകര്യത്തിനായി ഏറ്റെടുത്തത്. 27 ഹോട്ടലുകളിലായി 1541 മുറികള്‍ ക്വാറന്റീന്‍ സെന്ററുകളാക്കി. 22 സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹോസ്റ്റലുകളിലുമായി 11,659 ക്വാറന്റീന്‍ കിടക്കകളും ജില്ലാ ഭരണകൂടം സജ്ജമാക്കി. ആയിരത്തിലധികം പേരെയാണ് ഹോട്ടലുകളില്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ചെയ്തത്. നിലവില്‍ 730 പേര്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്. 7,620 പേര്‍ വീടുകളിലും ക്വാറന്റീനിലും കഴിയുന്നു.

നിരീക്ഷണ സംവിധാനം

നഗര, ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘങ്ങള്‍ രൂപീകരിച്ചു. നഗരങ്ങളില്‍ സബ് ഡിവിഷനല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു കൊറോണ ക്യാപ്റ്റന്മാര്‍. ആശാ വര്‍ക്കര്‍മാരും മിഡ്‌വൈഫറി നഴ്‌സുമാരും ഇവര്‍ക്കു കീഴില്‍ അണിനിരന്നു. ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്‌മെന്റ് ഓഫിസര്‍മാരും തഹസില്‍ദാര്‍മാരും കൊറോണ ക്യാപ്റ്റന്മാരായി. പഞ്ചായത്തു തലത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരും ആശാ വര്‍ക്കര്‍മാരുമാണ് അവരെ സഹായിച്ചിരുന്നതെന്നും കലക്ടര്‍ പറഞ്ഞു. സന്നദ്ധസംഘടനകളുടെയും മറ്റും സഹായത്തോടെയാണു ഭക്ഷണവിതരണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

English Summary: Bhilwara's ruthless containment to contain coronavirus: Model Centre wants other cities to learn