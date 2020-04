ഗുവാഹത്തി∙ നിസാമുദ്ദീന്‍ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ തബ്‌ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്വമേധയാ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് മുന്നോട്ടു വന്നില്ലെങ്കില്‍ ശിക്ഷാര്‍ഹമായ നരഹത്യാ കുറ്റം ചുമത്തുമെന്ന് അസം സര്‍ക്കാര്‍.

സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറു മണിക്കുള്ളില്‍ അടുത്തുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എത്തണമെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ കടുത്ത ക്രിമിനല്‍ നടപടികള്‍ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അന്ത്യശാസനം നല്‍കിയിരുന്നു. സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരെ കണ്ടെത്താനായി സര്‍ക്കാര്‍ തീവ്രശ്രമം തുടരുകയാണെങ്കിലും പലരും അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല.



മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നുള്ള ആറു പ്രവര്‍ത്തകരെ ദരാങ് ജില്ലയില്‍നിന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സമ്മേളനവുമായി നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ട 80 പേര്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ് തിരച്ചില്‍ നടക്കുന്നത്. ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 380 പേരെയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. ഇതിനായി സ്‌പെഷല്‍ സെല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 25 പേരും സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോ ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള എണ്ണൂറോളം പേരെ മൊബൈല്‍ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരില്‍ 30 പേര്‍ ഒളിവിലാണെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്ത് നേതൃത്വവുമായി പലവട്ടം ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്നും കുടുതല്‍ പേര്‍ സഹകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വശര്‍മ പറഞ്ഞു.

English Summary: Coronavirus - Islamic Sect Members Hiding In Assam To Be Charged With Culpable Homicide