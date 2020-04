ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് രോഗ പ്രതിരോധ പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലിനു കുറവില്ല. എംപിമാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് താൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്‌തിട്ടും എഎപി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ചു ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി എംപിയും മ‌ുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ പണമല്ല ആവശ്യമെന്നും നഴ‌്‌സുമാർക്കും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കുമുള്ള സ്വയം സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്നും വ്യ‌‌ക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളും രംഗത്തെത്തി.



‘കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനു പണം ആവശ്യമാണെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയും പറയുന്നത്. എംപിലാഡിൽ നിന്ന് നേരത്തെ അനുവദിച്ച 50 ലക്ഷം രൂപ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അവരുടെ ഈഗോ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും 50 ലക്ഷം കൂടി ഞാൻ അനുവദിക്കുകയാണ്. സാധാരണക്കാർ കഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല’ ഗൗതം ഗംഭീർ ട്വിറ്ററിൽ കു‌റിച്ചു. ആശുപത്രിയിലേക്കാവശ്യമായ വ്യക്തി സുരക്ഷാ കിറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ ഈ തുക മതിയാകുമെന്നു കരുതുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതിനു മറുപടിയുമായാണു കേജ്‍രിവാളും രംഗത്തെത്തിയത്. ‘ഗൗതംജി നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് ഏറെ നന്ദിയുണ്ട്. എന്നാൽ പണമില്ലാത്തതല്ല നിലവിലെ പ്രശ്നം, ആവശ്യത്തിന് പിപിഇ കിറ്റ് ലഭ്യ‌മല്ലാത്തതാണ്. അത് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ അങ്ങേക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിച്ചാൽ ഏറെ നന്നായിരിക്കും. ഡൽഹി സർക്കാർ അതു വാങ്ങാം’ കേജ്‍രിവാളും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നേരത്തെ അടിയന്തര സഹായമായി 17,287 കോടി രൂപ കേന്ദ്രം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനു‌വദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതിൽ ഡൽഹി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

വീണ്ടും കൊടുത്ത് ഗംഭീർ

കോവിഡ് രോഗ പോരാട്ടത്തിന് കൂടുതൽ സഹായം പ്ര‌ഖ്യാപിച്ച് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി എംപിയും മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആശു‌പത്രികളിലേക്കു സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എംപി പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. ഇതിനു പുറമേ രണ്ടാഴ്ച മുൻപും ഇതേ ആവശ്യത്തിന് 50 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിനു വേണ്ടി 1 കോടി രൂപ കൈമാറിയ ഗംഭീർ രണ്ടു വർഷത്തെ എംപി ശമ്പളവും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രോഗ ‌പ്രതിരോധ ഫണ്ടിലേക്കു നൽകിയിരുന്നു.

20,000 വീടുകൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ; 45,616 പേർ ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ;ക്വാറന്റീൻ ലംഘിച്ചതിന് 198 കേസുകൾ

സംസ്ഥാനത്തു ക്വാറന്റീൻ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളതു 20,000 വീടുകൾ. മൊത്തം 45,616 പേർ വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീനിലാണെന്നും ഇതിൽ 22,716 പേർ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവരാണെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 22,850 പേർ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. ഹോം ക്വാ‌റന്റീൻ ലംഘിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു 198 കേസുകൾ സംസ്ഥാനത്താകെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു. അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കളും നൽകിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ്. മൊബൈൽ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്തും ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച വരെ 503 കോവിഡ് കേസുകളാണു നഗരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ 320 പേരും നിസാമുദ്ദീൻ തബ്‍ലീഗ് സമ്മേളനവുമായി ബന്ധമുള്ളവർ. ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവരിൽ 25,605 പേർ 14 ദിവസത്തെ ഐസലേഷൻ കാലം കഴിഞ്ഞവരാണെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. ഇതു കൂടാതെ 3312 പേർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ക്വാറന്റീനിലുണ്ട്.

71 പേർക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടത് എങ്ങനെ?

സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് രോഗികളിൽ 71 പേർക്കു രോഗം പിടികൂടിയതെങ്ങനെയെന്നു കണ്ടെത്താനാകാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഞായറാ‌ഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ചു 503 പേർക്കാണു ഡൽഹിയിൽ രോഗം സ്‌ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ‌പ്രാദേശിക വ്യ‌പനമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുമ്പോഴും ഇക്കാര്യം അധികൃതരെ കുഴ‌പ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഞായറാഴ്ച മാത്രം 58 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആകെയുള്ള 503 രോഗബാധിതരിൽ 477 പേരും ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ആകെയുള്ള രോഗി‌കളിൽ 320 പേർ (63.61%) നിസാമുദ്ദീൻ ത‌ബ്‍ലീഗ് സമ്മേളനവുമായി ബന്ധമുള്ളവർ. ഞായറാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 58 പേരിൽ 19 പേർക്കു മാത്രമാണു തബ്‍‌ലീഗ് സ‌മ്മേളനവുമായി ബന്ധമുള്ളത്. ആകെയുള്ള കേസിൽ 61 പേർ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർ. 51 പേർ ഇവരുമായി സ‌‌മ്പർക്കം പുലർത്തിയവർ. മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ചു 18 പേരുടെ മാത്രമാണു രോഗവഴി ക‌ണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതിരുന്നത്. 5 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ സംഖ്യ 71ലേക്കുയർന്നുവെന്നതും ആശങ്ക‍പ്പെടുത്തുന്നു.

