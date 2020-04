മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം; ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആദ്യം നൽകണം: രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ മലേറിയയ്ക്കുള്ള മരുന്നായ ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിന്റെ കയറ്റുമതി നിരോധനം ഭാഗികമായി പിൻലിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നീക്കമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മലേറിയ മരുന്നായ ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിന്‍ ആണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനു നിലവിൽ പല രാജ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, അവശ്യഘട്ടത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യ സഹായിക്കണമെന്നും എന്നാൽ ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആദ്യം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മാർച്ച് 25ന് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിന്റെ കയറ്റുമതി ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചത്. ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ ഏറ്റവുമധികം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതും വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതുമായ രാജ്യം ഇന്ത്യ.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ തടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തെ തുടർന്നാണ് നിരോധനം ഭാഗീകമായി പിൻലിക്കാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത്. കോവിഡ് ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ യുഎസിന് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന മോദിയോട് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

