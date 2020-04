പാടിത്തീരാത്ത മധുരഗാനം; ഷബ്നാസിനു യാത്രാമൊഴി നൽകാനാകാതെ ഷഹനാസ്

പാനൂർ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിൽ മരിച്ച കണ്ണൂർ പാനൂർ സ്വദേശി ഷബ്നാസിന്റെ (28) കബറടക്കം ഇന്നു മദീനയിൽ നടക്കും. ഇക്കഴിഞ്ഞ നാലിനു പുലർച്ചെയായിരുന്നു മദീനയിലെ ജർമൻ ആശുപത്രിയിൽ ഷബ്നാസ് മരിച്ചത്. കബറടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധുക്കൾക്കു വിവരം ലഭിച്ചു. സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്തുവന്ന ഷബ്നാസിനു കഴിഞ്ഞ 28നാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു.

ആറു വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഷബ്നാസിന്റെ കരുതലിലാണു പൂക്കോം ടൗണിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ കാട്ടിമുക്ക് കുണ്ടിൽ വീട്ടിൽ ബൈത്തുൽ സാറയിലെ മമ്മുവും ഭാര്യ ഫാസിയയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലായത്. മകൻ കടൽ കടന്നതോടെയാണു സ്ഥലം വാങ്ങിയതും വീട് നിർമിച്ചതും. എട്ടു മാസം മുൻപ് ഉറപ്പിച്ച വിവാഹത്തിനു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണു മകൻ നാട്ടിലെത്തിയത്. ജനുവരി അ‍ഞ്ചിനായിരുന്നു നിക്കാഹ്. കരിയാട് പുനത്തിൽ മുക്കിൽ ഷഹനാസായിരുന്നു ജീവിതസഖി.



മാർച്ച് മൂന്നിനു ഷബ്നാസ് സൗദിയിലേക്കു തിരിച്ചുപോയി. മധുരക്കിനാവുകളിൽ രണ്ടു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ പുതുമണവാളനെ അവസാനമായി ഒരു നോക്കുകാണാതെ കബറടക്കാൻ അനുമതി നൽകുമ്പോൾ ഷഹനാസിന്റെ കണ്ണ് കണ്ണീർക്കടലായി. സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങിപ്പോയ മകനെ അവസാനമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന തീരാസങ്കടത്തിലാണു മാതാപിതാക്കളായ മമ്മുവും ഫാസിയയും. സഹോദരങ്ങളും സങ്കടത്തിലാണ്. ‘അവസാനമായി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം പടച്ചവന്റെ തീരുമാനമാണ്. ഉപ്പ എന്ന നിലയിൽ അവനു വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാനേ എനിക്കാവൂ’– മമ്മു വിതുമ്പലോടെ പറഞ്ഞു.



കെഎംസിസി പോലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെയും സഹായത്തിൽ മദീനയിൽ കബറടക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചതു പടച്ചോന്റെ കൃപയിലാണെന്നു കുടുംബം ആശ്വാസം കൊള്ളുന്നു. വീട്ടിലെ ഒരേ ഇരിപ്പിൽ കണ്ണടച്ചാലും തുറന്നാലും മകന്റെ മുഖം മാത്രമാണു തെളിയുന്നത്. എങ്കിലും എല്ലാവരേയും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണു മമ്മു. ഷബ്നാസിന്റെ മയ്യിത്ത് മദീനയുടെ പുണ്യഭൂമി ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ വിലപിക്കുന്നവരിൽ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം മണവാട്ടി ഷഹ്നാസും കുടുബവും നാട്ടുകാരുമുണ്ട്.



