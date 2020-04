അഞ്ചിന കർമപദ്ധതിയുമായി ഡൽഹി; പിടിച്ചുകെട്ടുമോ കോവിഡിനെ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് രോഗത്തെ തുരത്താൻ അഞ്ചിന കർമ്മപദ്ധതിയുമായി (5ടി) സംസ്ഥാന സർക്കാർ. വെ‌ള്ളിയാഴ്ച മുതൽ രോഗം കൂടുതലായി കണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ (ഹോട്ട്സ്‌പോട്ട്) ഒരു ലക്ഷം റാപ്പിഡ് കോവിഡ് ടെസ്‌റ്റുകൾ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പരിശോധന (ടെസ്റ്റിങ്), പിന്തുടരൽ (ട്രെയ്സിങ്), ചികിത്സ (ട്രീ‌റ്റ്മെന്റ്), കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം (ടീം വർക്ക്), ട്രാക്കിങ് (രോഗ സമ്പർക്കം കണ്ടെത്തൽ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പദ്ധതിയാണു കേജ്‍രിവാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.



1) ടെസ്റ്റിങ്

കോവിഡ് പരിശോധന കൂടുതൽ പേരിൽ നടത്താനും വേഗത്തിൽ നടപടികൾ പൂ‌ർത്തിയാക്കാനും ശ്രമം. റാപ്പിഡ് പരിശോധനാ കിറ്റുകൾ ലഭിച്ചാലുടൻ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ പരിശോധന ആരംഭിക്കും. ദിൽഷാദ് ഗാർഡൻ, നിസാമുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയ നഗരത്തിലെ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളിലാണു പ്രധാനമായും പരിശോധന. രോഗം ബാധിച്ചവരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താനും ഇതിലൂടെ വ്യാപനം തടയാനും സാധിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷ.

2) ട്രെയ്സിങ്

പരിശോധന നടത്തി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരെയും ഇവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കും. ഹോം ക്വാറന്റീൻ ഉറപ്പാക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊലീസിന്റെ പിന്തുണയും ഉ‌റപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റീൻ ഉറപ്പാക്കാൻ പൊലീസ് പരിശോധനയും നടത്തും. തബ്‌‍ലീഗ് ജമാഅത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ ഫോൺ നമ്പരുകൾ പൊലീസിനു കൈമാറിയതായും ഇവരുടെ ക്വാറന്റീൻ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു.

3) ട്രീറ്റ്മെന്റ്

നഗരത്തിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലെ 2950 കിടക്ക കോവിഡ് രോഗികൾക്കു വേണ്ടി മാത്രം. എൽഎൻജെപി, ജിബി പന്ത്, രാജീവ് ഗാന്ധി ആശുപത്രികൾ കോവിഡ് രോഗികളെ മാത്രമാകും പ്രവേശിപ്പിക്കുക. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും കോവിഡ് രോഗികൾക്കു പ്രത്യേക വാർഡ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 400 കിടക്കകൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചു. 12,000 ഹോ‌ട്ടൽ മുറികളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗം ബാധിച്ച മുതിർന്നവരെയും രോഗം ഗുരുതരമായവരെയും മാത്രം ആശുപത്രിയിലാക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരെ ഹോട്ടൽ മുറിയിലാകും ഐസലേഷനിലാക്കുക. രോഗികളുടെ എണ്ണം 30,000 കടന്നാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഹാളുകളെയും മറ്റും ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

4) ടീം വർക്ക്

പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വിദഗ്ധ സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ‌സ്വീകരിക്കുന്ന നല്ല മാതൃകകളും നടപ്പാക്കും. കേന്ദ്രവും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടായ്മയിലാണ് രോഗ പ്രതിരോധം നടക്കുന്നത്. ‍ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഏറെ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സേവനങ്ങളെ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാവില്ലെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

5) ട്രാക്കിങ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ്

കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനം, അതുമായി ബ‌ന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും. 30,000 രോഗികളുണ്ടായാൽ 400 വെന്റിലേറ്ററുകളും ഓക്സിജൻ സൗകര്യമുള്ള 12,000 കിടക്കയും ആവശ്യമായി വരുമെന്നും കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു. നഴ്സുമാർക്കും മറ്റുമുള്ള സ്വയം സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ (പിപിഇ) 27,000 എണ്ണം കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് ഇന്നു ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാനത്ത് 2 കോവിഡ് മരണം

കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചു സംസ്ഥാനത്തു 2 പേർ കൂടി മരിച്ചു. ഇന്നലെ 25 പേർ‌ക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ നഗരത്തിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 550. 9 പേരാണ് രോഗബാധിതരായി ഇതുവരെ മരിച്ചത്. വിദേശയാത്ര കഴിഞ്ഞെത്തിയവരാണു 170 പേർ. തബ്‍ലീഗ് സമ്മേളനവുമായി ബ‌ന്ധപ്പെട്ടവർ 331 പേർ. 49 പേർക്കു രോഗം ബാധിച്ചതെങ്ങനെയെന്നു വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ഡൽഹി പൊലീസും നഗരസഭയും ചേർന്ന് നിസാമുദ്ദീനിലെ രണ്ടായിരത്തോളം വീടുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി. കോവിഡ്– 19 കേസുകൾ കൂടുതലായി ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണിത്. സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതു കൂടാതെ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് കോവിഡ് ബാധയുടെ സൂചനകളുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു.

