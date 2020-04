പത്തനംതിട്ട∙ കോവിഡ് വ്യാപനം വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം സംജാതമാവുകയാണെങ്കില്‍ രാജ്യത്തെ ആയുഷ്- (ആയുര്‍വേദ, യോഗ-നാച്ചുറോപ്പതി (പ്രകൃതി ചികിത്സ) യൂനാനി, സിദ്ധ, ഹോമിയോപ്പതി) ഡോക്ടര്‍മാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും കൂടി സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ആലോചന. ഇതിനായി രണ്ടര മണിക്കൂര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള പരിശീലന വിഡിയോ പുറത്തിറക്കി. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഏകദേശം മൂവായിരം പേര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. സേവനം ചെയ്യാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍ അടുത്ത ഒരാഴ്ചയക്കുള്ളില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആയുഷ് മന്ത്രാലയം ജോയിന്‍റ് സെക്രട്ടറി അനു പുരി ഡോക്ടര്‍മാരോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണ ദൗത്യ സംഘത്തില്‍ ആയുഷ് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും പങ്കാളിയായതോടെ ഈ വിഭാഗത്തിനും തങ്ങളാല്‍ ചെയ്യാനാവുന്ന സേവനം നാടിനു നല്‍കാന്‍ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യകുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം. ആയുഷ് ഡോക്ടര്‍മാരുടെയും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും പേരുവിവരവും ഫോണ്‍ മെയില്‍ വിവരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പട്ടിക ഉടന്‍ തന്നെ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ക്ക് കൈമാറണമെന്നും ഇവര്‍ ഏതു നിമിഷവും രംഗത്തിറങ്ങാന്‍ സജ്ജമായിരിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ വിവിധ കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, ആശയവിനിമയം നടത്തുക, പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ആയുഷ് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രാഥമിക കര്‍ത്തവ്യം. തുടര്‍ന്ന് അലോപ്പതി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കൊപ്പം ഐസലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകളിലേക്കും മറ്റും ഇവരുടെ സേവനം വേണ്ടിവന്നാല്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവും വിധമാണ് ഇതിനായുള്ള ചട്ടങ്ങള്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രോഗം വ്യാപിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലും മറ്റും 1.25 ലക്ഷത്തോളം ആയുഷ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു.

നിര്‍ദേശങ്ങളുമായി ആയുഷ് മന്ത്രാലയം



കോവിഡിന് മരുന്നില്ലെങ്കിലും ശരീരത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിച്ച് പനിയെ നേരിടണമെന്ന ഉപദേശവുമായി ഭാരതീയ വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയായ ആയുഷിലെ വൈദ്യന്മാര്‍. കോവിഡിന് എതിരെ ശരീരത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ രാജ്യത്തെ 16 വൈദ്യന്മാര്‍ ചേര്‍ന്ന് തയ്യാറാക്കിയ കുറിപ്പ് ആയുഷ് മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കേരളത്തില്‍ നിന്നു കോട്ടയ്ക്കല്‍ ആര്യ വൈദ്യശാലയിലെ വൈദ്യന്‍ പി.എം. വാര്യര്‍ നല്‍കിയ നിര്‍ദേശങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂര്‍ ആര്യ വൈദ്യശാലയിലെ പി.ആര്‍. കൃഷ്ണകുമാറാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു വൈദ്യന്‍. ബാക്കിയുള്ള മിക്കവരും ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ നിന്നാണ്. ഇവര്‍ നല്‍കുന്ന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പലതും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ നുറ്റാണ്ടുകളായി ജീവിതചര്യപോലെ അനുവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നവയാണ്.



ചുമ- തൊണ്ടയുറുത്തല്‍– ഗ്രാമ്പൂ പൊടിച്ച് ചേര്‍ത്ത് അല്‍പ്പം ശര്‍ക്കരയും ചേര്‍ത്ത് ദിവസവും 2-3 നേരം ഉപയോഗിക്കുക. പുതിന ഇലയിട്ട് ആവിപിടിക്കുക. മാറുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ വിദഗ്ധ സേവനം തേടണം. മൂക്കിനു പുറത്തും നേരിയ തോതില്‍ അകത്തേക്കും നല്ലെണ്ണയോ വെളിച്ചെണ്ണയോ നെയ്യോ പുരട്ടുന്നതു നല്ലതാണ്. ഒരു ടേബിള്‍ സ്പൂണ്‍ നല്ലെണ്ണയോ വെളിച്ചെണ്ണയോ വായില്‍ ഒഴിച്ച് 2-3 മിനുട്ടിനു ശേഷം തുപ്പിക്കളയുക. തുടര്‍ന്നു ചൂടു വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കവിള്‍ക്കൊള്ളുക. ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ നേരം ഇതു ചെയ്യാം.



പ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ദിവസവും 10 ഗ്രാം ച്യവനപ്രാശം കഴിക്കുക. പ്രമേഹ രോഗികള്‍ മധുരമില്ലാ ലേഹ്യം വേണം കഴിയ്ക്കാന്‍. ഹെര്‍ബല്‍ ചായ കുടിയ്ക്കാം. തുളസി, കറുവാപ്പട്ട, കുരുമുളക്, ചുക്ക് എന്നിവയിട്ട് വെന്ത് കഷായമാക്കി കുടിക്കാം. ഇതില്‍ ശര്‍ക്കരയോ നാരങ്ങാനീരോ ചേര്‍ക്കാം. 150 മില്ലി ചൂടുപാലില്‍ അര സ്പൂണ്‍ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി ഇട്ടു ചൂടോടെ കുടിക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ചൂടുവെള്ളം ഇടവിട്ടു കുടിക്കുക. യോഗ, പ്രാണായാമം എന്നിവയ്ക്ക് ദിവസവും അര മണിക്കൂര്‍ വീതം മാറ്റിവയ്ക്കുക. വെളുത്തുള്ളി, മല്ലി, ജീരകം, മഞ്ഞള്‍ എന്നിവ പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക.



ആയുര്‍വേദത്തില്‍ മരുന്നുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം



കോവിഡിന് ചികിത്സയുണ്ടെന്നും മരുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റും അവകാശപ്പെട്ട് ആയുര്‍വേദ, യോഗ-നാച്ചുറോപ്പതി (പ്രകൃതി ചികിത്സ) യൂനാനി, സിദ്ധ, ഹോമിയോപ്പതി (ആയുഷ്) മരുന്നുകളെ സംബന്ധിച്ച പ്രചാരണം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കണമെന്ന ആയുഷ് മന്ത്രാലയം നിര്‍ദേശിച്ചു. എന്നാല്‍ ശരീരത്തിന്‍റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന ലേഹ്യങ്ങളും മറ്റു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശം ആയുഷ് മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഭാരതത്തില്‍ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുര്‍വേദ അണുനാശിനികളും മറ്റും ഈയവസരത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

