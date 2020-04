30 ലക്ഷം മാസ്ക് തടഞ്ഞ് യുഎസ്; കാനഡ സ്വയം നിർമിക്കുമെന്ന് ട്രൂഡോ

ഒട്ടാവ ∙ കോവിഡ് നേരിടാനുള്ള മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കായി രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ കിടമത്സരം നടക്കുന്നതിനിടെ ഇവ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാനാണു യുഎസ് ശ്രമമെന്ന ആരോപണം ശക്തമാകുന്നു. കാനഡയിലെ ഒന്റാറിയോ പ്രവിശ്യയ്ക്കു ലഭിക്കേണ്ട 30 ലക്ഷം മാസ്‌കുകളുടെ വിതരണം അമേരിക്ക തടഞ്ഞതോടെ പ്രാദേശികമായി 30,000 വെന്റിലേറ്ററുകളും മാസ്കുകളും മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങളും നിർമിക്കുമെന്നു കാനഡ. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിന്‍ ട്രൂഡോയുടെതാണു പ്രഖ്യാപനം.

അമേരിക്കയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി വരികയാണെന്നും കയറ്റുമതി വിതരണം നടക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നതെന്നും ട്രൂഡോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ രാജ്യത്തെ സജ്ജമാക്കേണ്ടതിനാലാണു പുതിയ തീരുമാനമെന്നും കാനഡ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ നിര്‍മാണ യൂണിറ്റായ ത്രീഎം കമ്പനിയോട് കാനഡയിലേക്കും ചില ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള എന്‍95 മാസ്‌കുകളുടെ കയറ്റുമതി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണു പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തത്.

ജര്‍മന്‍ പൊലീസിനു വേണ്ടി ചൈനയില്‍നിന്ന് ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്ത രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം എന്‍95 മാസ്‌കുകള്‍ അമേരിക്ക തട്ടിയെടുത്തതായി ജര്‍മനി ആരോപിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് 30 ലക്ഷം മാസ്‌കുകളുടെ വിതരണം തടഞ്ഞതായി കാനഡയുടെ ആരോപണം. കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള 22 ഓളം പ്രാദേശിക നിർമാണ യൂണിറ്റുകൾ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ നിർമിക്കാൻ മുന്നോട്ടുവന്നതായും വെന്റിലേറ്റർ നിർമാണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാൻ നൊബേൽ ജേതാവ് ആർതർ ബി.മാക്ഡൊണാൾഡിന്റെ സേവനം തേടിയതായും ട്രൂഡോ വ്യക്തമാക്കി. എന്‍95 മാസ്‌കുകൾ അടങ്ങുന്ന മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ രാജ്യത്തെ മറ്റു കമ്പനികളും വ്യാപകമായി നിർമിക്കും.

കൊറിയൻ യുദ്ധകാലത്തെ പ്രതിരോധ ഉൽപാദന നിയമം പൊടിതട്ടിയെടുത്താണ് യുഎസ് മാസ്ക്കുകളുടെ കയറ്റുമതി തടഞ്ഞത്. കോവിഡിനെ ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിനു വേണ്ടി യുഎസ് കമ്പനികൾ കൂടുതൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിട്ടുനൽകണമെന്നു ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തദ്ദേശീയമായി കാനഡ എന്‍95 മാസ്‌കുകൾ നിർമിച്ചിരുന്നില്ല. എന്‍95 മാസ്‌കുകൾ സാധാരണക്കാർക്കു അപ്രാപ്യമായിരുന്നു.

എന്നാൽ യുഎസ് കയറ്റുമതി തടഞ്ഞതോടെ തദ്ദേശീയമായി മാസ്‌കുകൾ നിർമിക്കുമെന്നും രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനത്തിനും ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ട്രൂഡോ പ്രഖ്യാപിക്കുക‌യും ചെയ്തു. അതേസമയം, മാസ്‌കുകളും മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങളും വന്‍തോതില്‍ സംഭരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അമേരിക്കയില്‍. കൂടുതല്‍ മാസ്‌കുകള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ത്രീഎമ്മിനോട് യുഎസ് ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

