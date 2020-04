രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ ജോലി ചെയ്യാം’; യുഎസ് ഐസലേഷനിൽ ഇളവ് വരുത്തിയേക്കും

വാഷിങ്ടന്‍∙ കോവിഡ് ബാധയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഐസലേഷന്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളിൽ ചില ഇളവുകള്‍ വരുത്താന്‍ അമേരിക്ക. കോവിഡ് രോഗികളുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട, രോഗലക്ഷണം ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ ആലോചിക്കുന്നു. വൈറ്റ്ഹൗസുമായി ആലോചിച്ച് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെന്‍സ് അറിയിച്ചു.



പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം അനുസരിച്ച്, കൊറോണ ബാധിതനുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കു ജോലിക്കു ഹാജരാകാം. ദിവസം രണ്ടു തവണ ശരീര താപനില പരിശോധിക്കുകയും മാസ്‌ക് ധരിക്കുകയും വേണം. അതിപ്രധാന മേഖലകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കാവും ആദ്യം അനുമതി നല്‍കുക. സുരക്ഷാ



ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ രോഗബാധിതരുമായി ഇടപെട്ട ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു 14ദിവസത്തിനു ശേഷം രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ ജോലിക്കു പ്രവേശിക്കാം.പ്രതിസന്ധിയിലായ അമേരിക്കന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ളപ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ ഇളവുവരുത്താനുള്ള നടപടിയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

English Summary: The US. Centers for Disease Control and Prevention on isolation rules