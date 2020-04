പാലക്കാട്∙ കേ‍ാവിഡ് 19 രേ‍ാഗ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് രക്ഷാ, പ്രതിരേ‍ാധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. രേ‍ാഗ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സുപ്രീംകേ‍ാടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടികൾ. വിഷയത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുത്താണ് കേ‍ാടതി ഉത്തരവ്. പുനരധിവാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീടുകളിലുമുളള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച പരാതികളും രേ‍ാഗപ്രതിരേ‍ാധ നടപടികൾക്കും മുൻഗണന നൽകാൻ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നിർദ്ദേശം നൽകി.



ശിശുക്ഷേമസമിതി, ശിശുസംരക്ഷണ കൗ‍ൺസിൽ ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ, ബാലനീതി കേ‍ാടതി എന്നിവ മുഖേനയാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ലോക്ഡൗണിലും, രോഗവ്യാപനത്തിനും ഇടയിൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കം, അസ്വസ്ഥകളും സംഘർഷവും അവഗണിക്കുന്നത് പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കും. മാനസികാസ്വസഥ്യത്തിന് ചികിത്സയിലുള്ള കുട്ടികൾ അക്രമാസക്തരാകമെന്നുമാണ് നിരീക്ഷണം. ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നുവന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും പുരേ‍ാഗതി നിരീക്ഷിക്കാനും സുപ്രീംകേ‍ാടതി ഹൈക്കേ‍ാടതികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

ബാലനീതി നിയമത്തിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിൽഡ്രൻസ്ഹേ‍ാമുകളിൽ കേ‍ാവിഡ് പ്രതിരേ‍ാധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് കേരള ഹൈക്കേ‍ാടതി സാമൂഹിക നീതി ഡയറക്ടർ, വനിതാ-ശിശുവികസനവകുപ്പ് ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും അടിയന്തര റിപ്പേ‍ാർട്ട് തേടി. ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. ജയങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് ചാലി പി. ഷ‍ാജി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

കേ‍ാടതിയുടെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

∙ കേ‍ാവിഡ് സംബന്ധിച്ച് കുട്ടിൾക്കിടയിൽ തുടർച്ചയായി ചർച്ചചെയ്യരുത്. രേ‍ാഗദൃശ്യങ്ങൾ നിരന്തരം കാണുക, വായിക്കുക, എന്നിവയിൽ നിന്നു ശ്രദ്ധമാറ്റിയെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ. പലർക്കും വിഷാദം, നിരാശ, ഉത്ക്കണ്ഠ, സങ്കടം, അസ്വസ്ഥത എന്നിവയുണ്ടായേക്കും.

∙ പുനരധിവാസ, നിരീക്ഷണകേന്ദ്രങ്ങളിലും, സൗകര്യം കുറഞ്ഞ വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവരും, തെരുവുകളിലെ കുട്ടികളെയും കാര്യത്തിൽ രേ‍ാഗപ്രതിരേ‍ാധത്തിനും ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനും ഫലപ്രദമായ സംവിധാനം.

∙ ശിശുക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമായ ഫണ്ടും നൽകണം.

∙ പേ‍ാകാൻ ഇടമില്ലാത്ത, സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ, വീടുകളിലും ബന്ധുക്കൾക്കും അടുത്തു പേ‍ായവരെയും ഫേ‍ാൺ, വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കണം.

∙ കുട്ടികളുടെയും പരാതികളും പ്രശ്നങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഹെൽപ് ഡസ്ക്

∙ അവർക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ സമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും കൗൺസിലിങ്ങുകളിലൂടെയും നടപടി.

∙പ്രശ്നങ്ങളിൽ ബാലനീതി കേ‍ാടതികൾക്ക് ഒ‍ാൺലൈൻ അന്വേഷണം നടത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കാം.

∙പനി, ചുമ, ശ്വാസ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുടിക്കളെ ശാസിക്കരുത്. സഹായിയെ നൽകൽ, ക്വാറന്റീൻ എന്നിവയിൽ ശിശുക്ഷേമസമിതികൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. .

∙ രേ‍ാഗത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയവശം ലളിതമായി പറഞ്ഞുകെ‍ാടുക്കണം. കുട്ടികൾക്കു പറയാനുള്ളതും കേൾക്കണം.

