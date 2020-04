സ്വകാര്യ ലാബുകളിലും കോവിഡ് പരിശോധന സൗജന്യമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പരിശോധന രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ ലാബുകളിലും സൗജന്യമായി നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നു സുപ്രീം കോടതി. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് പരിശോധനകൾ ഇതിനകം സൗജന്യമാണെങ്കിലും സ്വകാര്യ ലാബുകൾക്ക് 4,500 രൂപ വരെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഈടാക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ ഇത് അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നു പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കവെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.

സ്വകാര്യ ലാബുകൾക്ക് സർക്കാർ പണം തിരികെ നൽകണമോ എന്ന കാര്യം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ അശോക് ഭൂഷൺ, എസ്.രവീന്ദ്ര ഭട്ട് എന്നിവർ പറഞ്ഞു. വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇരുവരും വാദം കേട്ടത്. ലാബുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ അതിന്റെ തോതു കുറയ്ക്കുന്നതിനു സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 4500 രൂപ വരെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്‍ക്ക് ഈടാക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ വലിയൊരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ കഴിവിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല.

പണം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ഒരാളും ഒഴിവാക്കപ്പെടരുതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. എന്‍എബിഎല്‍, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അല്ലെങ്കില്‍ ഐസിഎംആര്‍ അംഗീകാരമുള്ള ലാബുകളില്‍ മാത്രമേ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താവൂ എന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് 48 സ്വകാര്യ ലാബുകള്‍ക്കാണ് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് അനുമതി ഉള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ 5,749 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 5,065 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 506 പേർക്ക് അസുഖം ഭേദമായപ്പോൾ 178 പേർ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി.

