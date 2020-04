ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഒരു മലയാളി നഴ്സിന് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ എണ്ണം പത്തായി. ഡോക്ടര്‍മാരും നഴ്സുമാരുമുള്‍പ്പെടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ 26 ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നഴ്സുമാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക താമസ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി ഹോസ്പ്പിറ്റല്‍സ് നഴ്സസ് യൂണിയന്‍ സര്‍ക്കാരിന് കത്ത് നല്‍കി.

14 ദിവസത്തെ ഡ്യൂട്ടിയും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്‍റീന്‍ സമയത്തും പ്രത്യേക മുറി അനുവദിക്കണം. നിലവില്‍ ഒരു ഹാളിലാണ് താമസ സൗകര്യമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് സമൂഹവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും നഴ്സുമാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം, ഡല്‍ഹി ക്യാന്‍സര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡോക്ടര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ആശങ്കയുണര്‍ത്തി മലയാളി നഴ്സുമാരിലേക്കും വൈറസ് ബാധ പടരുന്നത്. മൂന്ന് നഴ്സുമാരിലും കൂടി വൈറസ് കണ്ടെത്തിയതോടെ ഡല്‍ഹി ക്യാന്‍സര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി.

ഇവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 30 മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ മക്കളടക്കം ഐസലേഷനിലാണ്. ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് കോവിഡ് പടരാന്‍ കാരമെന്നാണ് നഴ്സുമാര്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. ക്യാന്‍സര്‍ രോഗികളെ മാത്രം ചികില്‍സിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ രോഗം വരില്ലെന്നായിരുന്നു സുരക്ഷാ ഉപകരണം നല്‍കാത്തതിനുള്ള അധികൃതരുടെ വിശദീകരണമെന്ന് നഴ്സുമാര്‍ പറയുന്നു.



രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരും തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നില്ല. കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി സ്വയം മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഐസലേഷനില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ പരിശോധനാ ഫലം അനന്തമായി നീളുകയാണെന്നും ഇത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നഴ്സുമാര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

English Summary : Separete stay facilities should be alloted for nurses in covid ward, says Delhi nurses union