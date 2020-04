2014-ല്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കി- മരുന്നുല്‍പാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സജീവ മരുന്നു ഘടകങ്ങള്‍ക്കായി (എപിഐ - ആക്ടീവ് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ ഇന്‍ഗ്രീഡിയന്റ്‌സ്) ചൈനയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവിന് മരുന്നുല്‍പാദനത്തില്‍ എന്തു താല്‍പര്യം എന്നു ചോദിക്കാന്‍ വരട്ടെ. കോവിഡ് രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അന്നത്തെ ആ റിപ്പോര്‍ട്ടിന് പ്രസക്തിയേറുകയാണ്. ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ദേശസുരക്ഷയ്ക്കു തന്നെ അപകടമാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യയില്‍ മരുന്നു ലഭ്യത കുറയുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ നിര്‍മാണ രംഗത്ത് സ്വയംപര്യാപ്ത കൈവരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ എത്രയും പെട്ടെന്നു സ്വീകരിക്കണമെന്നു ഡോവല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ച് നടപടികള്‍ സജീവമാക്കിയിരുന്നു. മരുന്നു നിര്‍മാണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള 90 ശതമാനം എപിഐയും ഇന്ത്യ ചൈനയില്‍നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്.

സജീവ മരുന്നു ഘടകങ്ങള്‍ക്കായി (എപിഐ) അഥവാ ബള്‍ക്ക് ഡ്രഗ്‌സിനു വേണ്ടി ചൈനയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിസന്ധി കോവിഡ് കാലത്താണ് ഇന്ത്യ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിയുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് എപിഐ ഇപ്പോള്‍ ചൈനയില്‍നിന്നു ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഭരണകൂടത്തെ തന്നെ ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ദീര്‍ഘകാല ലോക്ഡൗണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികള്‍ അനിവാര്യമായി വന്നാല്‍ എപിഐ രംഗത്ത് സ്വയംപര്യാപ്തത ഇല്ലാത്തത് ഇന്ത്യക്കു തിരിച്ചടിയാകും. മരുന്നുകള്‍ക്കു വേണ്ടി ചൈന ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍ കൈനീട്ടി നില്‍ക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാകും.

പ്രതിസന്ധി മുന്നില്‍ കണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എപിഐ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ 21 ദിവസത്തെ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. സെന്‍ട്രല്‍ ഡ്രഗ്‌സ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ജോയിന്റ് ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ഈശ്വര റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. രാജ്യത്തെ എപിഐ വ്യവസായം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള പാക്കേജും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ വ്യവസായ മേഖല ലോകത്തു തന്നെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമുള്ള സജീവ മരുന്നു ഘടകങ്ങളുടെ മൂന്നില്‍ രണ്ടു ഭാഗവും ചൈനയില്‍നിന്നാണ് എത്തുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സദാനന്ദ ഗൗഡ ഫെബ്രുവരില്‍ ലോക്‌സഭയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആന്റിബയോട്ടിക്ക് നിര്‍മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എപിഐയില്‍ 90 ശതമാനവും ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഡ്രഗ് മാനുഫാക്ചറര്‍ അസോസിയേഷന്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ അശോക് മദന്‍ പറയുന്നു.

ചൈനയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി യുപിഎ സര്‍ക്കാര്‍ 2013-ല്‍ വി.എം. കൊത്താജിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. 2015-ല്‍ ഇവര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചു. എപിഐ നിര്‍മാണത്തിനായി പ്രത്യേക പാര്‍ക്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കണം എന്നതുള്‍പ്പെടെ നിരവധി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഇവര്‍ മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. 2017-ല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് കരട്‌നയം രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് യാതൊരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായില്ല. എപിഐ നിര്‍മാണരംഗത്ത് മുന്‍തൂക്കം നേടണമെങ്കില്‍ ശക്തമായ നയപരിപാടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പു വരുത്തണം. പൊതുമേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ ഗവേഷണ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ദീര്‍ഘകാല നിലപാടുകളാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത്.

മലിനീകരണപ്രശ്‌നങ്ങളും വിപണി മത്സരവുമാണ് ഈ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയെ ചൈനയ്ക്കു പിന്നിലാക്കിയതെന്ന് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ സ്റ്റഡീസ് ഇന്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രീയല്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റിലെ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫ. റെജി കെ. ജോസഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തൊണ്ണൂറുകളില്‍ എപിഐ കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യ ഈ രംഗത്ത് ചൈനയേക്കാള്‍ ബഹുദൂരം മുന്നിലായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഡ്രഗ് മാനുഫാക്ചറര്‍ അസോസിയേഷന്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ അശോക് മദന്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍ വിപണി തുറന്നിട്ട കാലയളവില്‍ ചൈന എപിഐ മേഖലയെ ശക്തമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. വിപണി തുറന്നതോടെ സാമ്പത്തിക ലാഭം നോക്കി മരുന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന്‍ ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ മരുന്നനിര്‍മാണ കമ്പനികള്‍ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു.

ഇതേസമയം എപിഐ നിര്‍മാണ മേഖലയ്ക്ക് വന്‍തോതില്‍ ഇളവുകള്‍ അനുവദിച്ച് ചൈന കളംപിടിച്ചു. സൗജന്യമായി സ്ഥലം, കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി, വെള്ളം, തൊഴിലാളികള്‍ എന്നിവ സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ കമ്പനികള്‍ക്കു ലഭ്യമാക്കി. തുടര്‍ന്ന് പെന്‍സിലിന്‍ ജി ചൈനയില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കാഴ്ചയാണു കണ്ടത്. ഇന്ത്യയില്‍ പൊതുമേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ആന്റിബയോട്ടിക്‌സ്, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ടോറന്റ് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ്, അലെംബിക് ഫാര്‍മ, സതേണ്‍ പെട്രോകെമിക്കല്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍, ജെകെ ഫാര്‍മാകെം തുടങ്ങി പെന്‍സിലിന്‍ ജി നിര്‍മാണ രംഗത്തുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളെയും ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ മറികടന്നു. മലിനീകരണ പ്രശ്‌നമാണ് എല്ലാ കമ്പനികളും നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി.

2015 വരെ ചൈന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങളിലും ഇളവു നല്‍കിയിരുന്നു. പിന്നീട് അധികൃതര്‍ നിലപാട് കര്‍ശനമാക്കി. ഇതോടെ 2016-18 കാലയളവില്‍ 150 എപിഐ നിര്‍മാണ കമ്പനികളാണ് പൂട്ടിപ്പോയത്. ഇന്ത്യയില്‍ മലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് കര്‍ശന നിബന്ധനകളാണ് കമ്പനികള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉയര്‍ന്ന മാലിന്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന 18 വ്യവസായങ്ങളില്‍ ഒന്നായി എപിഐ നിര്‍മാണ മേഖലയെ കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു രാസവസ്തുക്കളുടെ വകുപ്പില്‍ തന്നെ മരുന്നു നിര്‍മാണത്തെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതില്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് അമര്‍ഷമുണ്ട്. ഇന്ത്യയില്‍ മുതല്‍മുടക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ലാഭം ചൈനയില്‍നിന്നു കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ എപിഐ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് കമ്പനികള്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ മേഖലയില്‍ ചൈനയുടെ അപ്രമാദിത്വം ശക്തമായി.

മലിനീകരണ തോത് കുറച്ച് എപിഐ നിര്‍മിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്ന് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ സ്റ്റഡീസ് ഇന്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രീയല്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റിലെ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫ. റെജി കെ. ജോസഫ് പറയുന്നു. ചൈനയേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളും ലഭ്യമാക്കണം. ഫെര്‍മന്റേഷന് കോളിഫ്‌ളവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ചെലവു കുറഞ്ഞ രീതികള്‍ ചൈന ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ബയോ റിയാക്ടറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആവശ്യമുള്ള ചെലവേറിയ ഫെര്‍മന്റേഷന്‍ സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗ്ലൂക്കോസും ലാക്‌ടോസുമാണ് ഇന്ത്യ അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിലും ചെലവു കുറഞ്ഞ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണു ചൈന എപിഐ നിര്‍മിക്കുന്നതെന്നും റെജി കെ. ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പെന്‍സിലിന്‍ ജി, അസിത്രോമൈസിന്‍, വിവിധ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍, സാറ്റിന്‍സ് എന്നിവ ഫെര്‍മന്റേഷനിലൂടെയാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ചോളവും മറ്റു ധാന്യങ്ങളും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 500 കോടി രൂപ വരെ മുതല്‍മുടക്ക് വേണ്ടിവരുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പനികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: Ajit Doval had warned in 2014 that Chinese dependence of APIs could be a national security threat.