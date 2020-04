പാരീസ് ∙ ഏതാനും ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ഫ്രഞ്ച് വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ തുറമുഖത്തേക്കു മടങ്ങി. ഷാർള് ദ് ഗോൾ എന്ന കപ്പലാണ് തുറമുഖത്തേക്കു മടങ്ങിയത്. കപ്പലിലുള്ള നാൽപതോളം ജീവനക്കാർ കർ‌ശന നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: French military ship heading back to port due to possible COVID-19 cases