ലോക്ഡൗൺ നീട്ടിയേക്കും; മോദിയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപന ഭീതിയെത്തുടർന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോക്ഡൗൺ നീട്ടിയേക്കുമെന്ന് സൂചന. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഇന്ന് വിവിധ കക്ഷിനേതാക്കൾ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ യോഗത്തിനുപിന്നാലെയാണ് ലോക്ഡൗൺ നീട്ടിയേക്കുമെന്ന് രാജ്യസഭയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് അറിയിച്ചത്.

‘ലോക്ഡൗൺ നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരോടും വിദഗ്ധരോടും കൂടിയാലോചിച്ചശേഷമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി പാർട്ടികൾ ഈ സമയത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതിൽ താൻ സന്തോഷവാനാണെന്നും വിവിധനേതാക്കൾ നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികൾ ലോക്ഡൗണിനെക്കുറിച്ചും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കേണ്ട സാമ്പത്തിക പായ്ക്കേജിനെക്കുറിച്ചും മോദിക്കു നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.’ – ആസാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കൃഷി വിളവെടുപ്പിനായി കർഷകരെ ലോക്ഡൗണിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിളവെടുപ്പിന് തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിക്കുകീഴിയുള്ളവരെ വിളിക്കാൻ മുൻഗണന നൽകണമെന്നും ഇദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

