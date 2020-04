കോവിഡിനിടെ വാർത്താസമ്മേളനം: പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ 10 പേർക്കെതിരെ കേസ്

മലപ്പുറം ∙ പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ സമൂഹ അടുക്കള പൂട്ടിയ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കാൻ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയതിന് വെളിയംകോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുഹറ ബാബു ഉൾപ്പെടെ 10 പേർക്കെതിരെ പകർച്ചവ്യാധി നിയമം അനുസരിച്ച് കേസെടുത്തു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചനയെങ്കിലും തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് വിശദീകരണം.



ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ പിന്തുണയോടെ ‘പാഥേയം’ സമൂഹ അടുക്കള തുടങ്ങിയിരുന്നു. സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായാണ് പാഥേയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഗുണഭോക്താക്കളെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതേ മേഖല പങ്കിടുന്ന പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുകയാണെന്നും കാട്ടി വെളിയംകോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകി. പഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളുമാണ് സമൂഹ അടുക്കള നടത്തേണ്ടതെന്നും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും സർക്കാർ നിലപാടെടുത്തു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ ‘പാഥേയം’ അടുക്കള പൂട്ടി. വിശദീകരിക്കാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.എം.ആറ്റുണ്ണി തങ്ങളും സിപിഎം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും വി.എ. കലീമുദ്ദീനും വെവ്വേറെ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടിരുന്നു. ആരോപണങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയാനാണ് പ‍ഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അംഗങ്ങളും യൂത്ത് ലീഗ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത്. 3 ദിവസം മുൻപ് നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനം കോവിഡ് ജാഗ്രതാനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്ന് സിപിഎം പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് ഇന്നലെ കേസെടുത്തത്. 10 പേർ ചേർന്ന് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയത് കേസെടുക്കാൻ മതിയായ കാരണമെന്നാണ് പെരുമ്പടപ്പ് പൊലീസിന്റെ നിലപാട്.

English Summary: Press Meet; Case against Panchayat President and others