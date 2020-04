പരിഭ്രമിച്ചു വാങ്ങിക്കൂട്ടേണ്ട; 2 മാസത്തെ മരുന്ന് സ്റ്റോക്കുണ്ട്: കെ.കെ.ശൈലജ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു രണ്ടു മാസത്തെ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്കുണ്ടെന്ന് ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോളര്‍ അറിയിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ. പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, വൃക്കരോഗം, സ്‌ട്രോക്ക്, വിവിധ ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന 30ഓളം മരുന്നുകള്‍ വിലയിരുത്തുകയും 25 കമ്പനികളുടെ മരുന്നുകള്‍ സംസ്ഥാന ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോള്‍ വിഭാഗം നിരന്തരം വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മരുന്നുകളുടെ കുറവ് ഉണ്ടാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരുന്നുകളെത്തിക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമവും നടത്തുന്നു.

പരിഭ്രമിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ലെന്നും മരുന്നുകള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മരുന്നുകളുടെ പ്രധാന വിതരണ കമ്പനികളെല്ലാം എറണാകുളം, തൃശൂര്‍ ജില്ലകളിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള തടസങ്ങള്‍ മാറ്റി മരുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രധാന കമ്പനികളുടെ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പാസ് ലഭ്യമാക്കി. ചില കമ്പനികള്‍ മരുന്ന് കൊണ്ട് പോകുന്നത് കുറിയര്‍ സേവനം വഴിയാണ്. ആ പ്രശ്‌നവും പരിഹരിച്ചു.

കാസർകോട് ജില്ലയില്‍ കുറിയര്‍ എത്താന്‍ പറ്റാത്തതിനാല്‍ പകരം വാഹന സൗകര്യം എര്‍പ്പെടുത്തി. അട്ടപ്പാടിയില്‍ സ്വകാര്യ ബസ് മുഖേനയാണ് മരുന്നുകള്‍ എത്തിച്ചിരുന്നത്. അതിന് തടസം വന്നപ്പോള്‍ മണ്ണാര്‍ക്കാട്ട് നിന്നു പ്രത്യേക വാഹനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഇവയെല്ലാം തന്നെ അതത് മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറുകളില്‍ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

മരുന്ന് ലഭിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നെങ്കില്‍ ജില്ലാ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരുടെ നമ്പരുകളില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍ തൊട്ടടുത്തുള്ള മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറില്‍ മരുന്ന് എത്തിക്കുന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരം അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോളറുടെ 74030 06100 എന്ന നമ്പരിലേക്കും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ കെഎംഎസ്‌സിഎൽ മുഖേന ആവശ്യത്തിനുള്ള മരുന്നുകള്‍ കരുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി മിഷന്‍ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന സമാശ്വാസം പദ്ധതിക്കായി 2,89,70,700 രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നല്‍കി. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് സമാശ്വാസം പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മൂന്നു മാസത്തെ അടിയന്തര ധനസഹായം അനുവദിക്കാന്‍ തുക അനുവദിക്കുന്നത്. സമാശ്വാസം ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് എന്നിങ്ങനെ 4 പദ്ധതികളാണുള്ളത്.

English Summary: Medicines for Two Months are Already in Stock Says Kerala Health Minister