പത്തനംതിട്ട . കോവിഡ് 19 പോലെയുള്ള മഹാമാരികള്‍ നേരിടുന്നതില്‍ മുന്നണിപ്പോരാളികളാണ് നഴ്സുമാരെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. എന്നാല്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ ലോകത്ത് 59 ലക്ഷത്തോളം നഴ്സുമാരുടെ കുറവാണുള്ളതെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആരോഗ്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ പ്രഥമ ആഗോള നഴ്സിങ് സ്ഥിതിവിവര റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടുന്ന തെക്കുകിഴക്കനേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ 19 ലക്ഷം നഴ്സുമാരുടെ കുറവാണുള്ളത്.

രോഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിലെ നട്ടെല്ലാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ പകുതിയും വരുന്ന നഴ്സുമാര്‍. ലോകമെങ്ങും ആകെയുള്ളത് 2.8 കോടി നഴ്സുമാരെന്നും പഠനം കണക്കാക്കുന്നു. ആഫ്രിക്ക, തെക്കു കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യ, മെഡിറ്ററേനിയന്‍ മേഖലകളിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ്. ലോകത്തെ ആറില്‍ ഒന്ന് നഴ്സുമാരും അടുത്ത 10 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ വിരമിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പുതിയ നഴ്സുമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത ഏറെയാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ നഴ്സുമാരുടെ എണ്ണം ഓരോ വര്‍ഷവും നിലവിലുള്ളതിന്‍റെ 8 ശതമാനം വീതം വര്‍ധിപ്പിക്കണം.

നഴ്സിങ് മേഖലയ്ക്ക് ചെലവഴിക്കുന്ന തുക ഒരിക്കലും നഷ്ടമല്ല. ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ പൈസയും ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ സഹായകമാകുമെന്ന് ഉറപ്പ്. ഇതൊരു ചെലവല്ല, ഭാവിയിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപമാണെന്ന് ലോക നേതാക്കന്മാര്‍ക്കുള്ള സന്ദേശത്തില്‍ രാജ്യാന്തര നഴ്സസ് കൗണ്‍സില്‍ പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചീഫ് നഴ്സിങ് ഓഫിസറെ നിയമിക്കണം. ലോകത്തെ 90 ശതമാനം നഴ്സുമാരും വനിതകളാണെങ്കിലും മേലധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പുരുഷന്മാരെ നിയമിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. ഇതില്‍ തുല്യത വേണം.

വേണം നഴ്സിങ് നേതൃ പരിശീലനം

കോവിഡ് പോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോള്‍ മുന്നില്‍ നിന്നു നയിക്കാന്‍ നഴ്സുമാര്‍ക്കു കഴിയണം. ഭാവിയില്‍ വരാന്‍ പോകുന്ന ഇത്തരം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ആഗോള സന്നദ്ധസേനയായി നഴ്സിങ് മാറണമെന്നും ഇതിന് നഴ്സിങ് നേതൃപരിശീലനം എന്ന പുതിയ ആശയവും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നോട്ടു വച്ചു.

ഓരോ രാജ്യത്തിന്‍റെയും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ മേഖലയെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ നഴ്സിങ് മേഖലയെ പ്രാപ്തമാക്കണം. ഇതിനായി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുമായി കൂടി ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകണം. ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനുള്ള പരിശീലനവും നല്‍കണം.

യുഎന്‍ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയില്‍ നഴ്സുമാര്‍ ആരോഗ്യ പോരാളികളാണ്. നഴ്സിങ് പഠനത്തിനും പരിശീലനത്തിനും ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അടുത്ത വര്‍ഷങ്ങളില്‍ കാര്യമായ തുക മാറ്റിവയ്ക്കണം. ആരോഗ്യം, ധനകാര്യം, പ്രവാസിക്ഷേമം, തൊഴില്‍ രംഗങ്ങളില്‍ നഴ്സുമാരുടെ ഇടപെടല്‍ ശക്തമാകണമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

പ്രവാസി നഴ്സ്

ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിലേറെയും വസിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലായാണ് 80 ശതമാനം നഴ്സുമാരും സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ലോകത്തെ നഴ്സുമാരില്‍ എട്ടില്‍ ഒന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവര്‍ ജനിച്ചതോ പരിശീലിച്ചതോ ആയ രാജ്യങ്ങളിലല്ല എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

English Summary: Nurses backbone of health system says WHO