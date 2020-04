‘കലാകാരന്മാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും സഹായം; ഏവരെയും പരിഗണിക്കും’

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് മൂലം ദുരിതത്തിലായ കലാകാരന്മാരെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സാംസ്കാരിക പ്രവര്‍ത്തക ക്ഷേമനിധി അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുള്ള പതിനായിരം കലാകാരന്മാർക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ നിരക്കില്‍ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ധനസഹായം നല്‍കും. ഇതിനു മൂന്നുകോടി രൂപ സാംസ്കാരിക പ്രവര്‍ത്തക ക്ഷേമനിധിയില്‍നിന്ന് ചെലവഴിക്കും. നിലവില്‍ സാംസ്കാരിക പ്രവര്‍ത്തക ക്ഷേമനിധിയില്‍നിന്നു പ്രതിമാസം 3000 രൂപ വീതം പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്ന 3012 പേര്‍ക്ക് പുറമെയാണിത്.

ലോക്ഡൗൺ പ്രയാസത്തിലായ ഇതിനുപുറമെയുള്ള 20,000ത്തോളം വരുന്ന കലാകാരന്മാര്‍ക്ക് 1000 രൂപ വീതം രണ്ടുമാസം അനുവദിക്കും. വിവിധ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നീക്കിവച്ച 2020-21ലെ തുകയുടെ 25 ശതമാനം ഇതിന് മാറ്റിവയ്ക്കും. പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 1,07,564 കശുവണ്ടിത്തൊഴിലാളികള്‍ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ അംഗങ്ങളാണ്. ഇവര്‍ക്ക് 1000 രൂപ വീതം നല്‍കും. സംസ്ഥാനത്തെ 85,000ൽപരം തോട്ടം തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആയിരം രൂപ വീതം നല്‍കാന്‍ 8.53 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.

ആധാരമെഴുത്ത്, കൈപ്പട, വെണ്ടര്‍മാര്‍ എന്നിവരുടെ ക്ഷേമനിധിയില്‍നിന്നു ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങള്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കും 3000 രൂപ ധനസഹായം വിതരണം തുടങ്ങി. സംസ്ഥാനത്തെ കേബിള്‍ ടിവി ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. അവര്‍ വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിനു നല്‍കുന്ന പോസ്റ്റുകളുടെ വാടകയില്‍ ചില ഇളവുകള്‍ വരുത്തുന്നതിന് വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിനോട് നിര്‍ദേശിച്ചു. ഏപ്രില്‍, മേയ്, ജൂണ്‍ മാസങ്ങളിലെ വാടക പലിശരഹിതമായി അടയ്ക്കാന്‍ ജൂണ്‍ 30 വരെ സാവകാശം നല്‍കാമെന്ന് വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വൃദ്ധസദനങ്ങളില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. അവര്‍ക്ക് ശമ്പളം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതിയില്‍ അംശാദായം അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കും. ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സ്ഥിരം കാറ്ററിങ് സംഘങ്ങളില്‍ വിളമ്പുകാരായും പാചക സഹായികളായും തൊഴിലെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികള്‍, ഫോട്ടോ-വിഡിയോഗ്രാഫര്‍മാര്‍, തെങ്ങു-പന കയറ്റ തൊഴിലാളികള്‍, ടെക്സ്റ്റൈല്‍ ഷോപ്പുകളിലെയും മറ്റും ജീവനക്കാര്‍ ഇവരൊക്കെ ലോക്ഡൗൺ കാലത്തെ പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ക്ഷേമനിധി ഉള്ള മേഖലകളില്‍ അതു മുഖേനയാണ് സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ഒരു ക്ഷേമനിധിയും ബാധകമല്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക സഹായം നല്‍കാനാണ് ധാരണയായിട്ടുള്ളത്. ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അവശ്യംവേണ്ട സൗകര്യങ്ങള്‍ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി അഭ്യർഥിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന വൈദ്യുതിബോര്‍ഡ് ജീവനക്കാരുടെ സേവനം മുടങ്ങാതെ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഈ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് അവര്‍ നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ശ്ലാഘനീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: State Government Help for Artists and Labourers