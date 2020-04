യുഎസിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ 4 ലക്ഷം കടന്നു; നിലപാട് പാളി, അസ്വസ്ഥനായി ട്രംപ്

വാഷിങ്ടന്‍ ∙ കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ നിലപാടുകള്‍ക്കും രാഷ്ട്രീയ നടപടികള്‍ക്കും എതിരെ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെ വിമർശനങ്ങളുമായി വരുന്നത് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു. കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കാന്‍ തിങ്കളാഴ്ച വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പലവട്ടം ട്രംപ് കോപാകുലനായി. സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികളുടെ അപര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ പോലും തയാറായതുമില്ല.

രാജ്യമെമ്പാടും ആശുപത്രികളില്‍ അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ ദൗര്‍ലഭ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തിയപ്പോള്‍, ആരോപണം രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി. രാഷ്ട്രീയവും ശാസ്ത്രവും തമ്മില്‍ കൊമ്പുകോര്‍ക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കയിൽ. കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഹൈഡ്രോക്‌സി ക്ലോറോക്വിന്‍ ഫലപ്രദമാണെന്ന് യാതൊരു തെളിവുകളുമില്ലാതെ ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയ രാജ്യത്തെ മുതിര്‍ന്ന പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ വിദഗ്ധൻ ഡോ. ആന്റണി ഫൗസിയുടെ വായ് മൂടികെട്ടുകയാണ് ട്രംപ് ഞായറാഴ്ച വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ചെയ്തത്.

ആയിരങ്ങള്‍ മരിക്കുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തുനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നാണു ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ പിടിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ കഴിയാത്തതിനൊപ്പം രാജ്യത്തെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ശിഥിലമാകുന്നതും ട്രംപിെന ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അമേരിക്കയില്‍ കൊറോണ പടര്‍ന്നുപിടിച്ച് പതിനായിരങ്ങള്‍ മരിക്കുമെന്നും സാമ്പത്തികനില താളം തെറ്റുമെന്നും ജനുവരിയില്‍ തന്നെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് പീറ്റര്‍ നവാരോ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നുവെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ഇത് അവഗണിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡിനെ ചെറുക്കുന്നതില്‍ തന്റെ സര്‍ക്കാരിനു വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടും അംഗീകരിക്കാന്‍ ട്രംപ് തയാറല്ല. കൊറോണ പരിശോധനയിലെ അപര്യാപ്തത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോള്‍, നമ്മുടേത് ഫെഡറല്‍ സര്‍ക്കാരാണെന്നും പരിശോധനയുടെ സമയത്ത് തെരുവുമൂലകളില്‍ നില്‍ക്കാനുള്ളതല്ലെന്നും ട്രംപ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. കോവിഡ് മൂലമുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് മുതിര്‍ന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഗവേഷകരും ആരോഗ്യവിദഗ്ധരും ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു.

നിരവധി മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടും മഹാമാരിയുടെ പ്രഭാവം ഇത്രത്തോളമുണ്ടാകുമെന്ന് ആര്‍ക്കും പ്രവചിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ട്രംപ് നടത്തിയത്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണ നടപടികളില്‍ യുഎസ് സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന ആരോപണം ഉയരുകയും രാജ്യത്ത് മരണസംഖ്യ ക്രമാതീതമായി വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം നേരിടാനിരിക്കുന്നതെന്നാണു വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ള രാജ്യം അമേരിക്കയാണ്. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 9.15ന് യുഎസിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 4,00,549 ആണ്. 21,711 പേർ രോഗമുക്തരായപ്പോൾ 12,857 പേർക്കു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

English Summary: Trump gets angry as evidence contradicts his corona narrative