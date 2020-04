നവാരോ അന്നേ പറഞ്ഞു, കോവിഡ് മരണം വിതയ്ക്കും; ചെവികൊടുക്കാതെ ട്രംപ്, ഫലം...

ന്യൂയോർക്ക് ∙ കൊറോണ വൈറസ് യുഎസിൽ പതിനായിരങ്ങളുടെ ജീവനെടുക്കുമെന്നും ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിൽ രാജ്യത്ത് അ‍ഞ്ചു ലക്ഷം പേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചേക്കുമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികനില താളം തെറ്റുമെന്നും കാട്ടി ജനുവരിയിൽ തന്നെ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അവഗണിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്.

ട്രംപിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് പീറ്റർ നവാരോ തയാറാക്കി ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ വഴി വൈറ്റ് ഹൗസിലും ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾക്കും വിതരണം ചെയ്ത കുറിപ്പിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് ചില യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിൽ നിന്നു തന്നെ അപായമണി മുഴങ്ങിയപ്പോഴും പ്രസിഡന്റ് ഈ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർച്ചയായി നിസാരവൽക്കരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആക്ഷേപമുയരുന്നത്.

ജനുവരി 29, ഫെബ്രുവരി 23 എന്നീ തീയതികളിലാണ് പീറ്റർ നവാരോ ഈ കുറിപ്പുകൾ തയാറാക്കിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൊറോണ വൈറസ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ച ദിവസം തയാറാക്കിയ ആദ്യ കുറിപ്പിൽ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിൽ രാജ്യത്ത് അ‍ഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചേക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രതിരോധ ശക്തിയുടെ കുറവോ പ്രതിരോധ മരുന്നിന്റെ അഭാവമോ മൂലം വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യം അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്കുണ്ടാകുമെന്ന് കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസാണ് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സംരക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം കോവിഡ് ബാധ ഒരു മഹാമാരിയായി പരിണമിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ അപകടകരമായേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കുറിപ്പിൽ നൽകിയത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കോവിഡ് പ്രതിരോധമുറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ 12 ലക്ഷം അമേരിക്കക്കാരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചേക്കുമെന്നും 10 കോടി ജനത്തെ രോഗം ബാധിച്ചേക്കുമെന്നും കുറിപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച് യുഎസിലെ മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരും, സാംക്രമികരോഗ ചികിൽസാ വിദഗ്ധരും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ഫലത്തിൽ മഹാമാരിയുടെ പ്രഭാവം ഇത്രത്തോളമുണ്ടാകുമെന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാനായില്ലെന്ന് ട്രംപ് പല തവണ ആവർത്തിച്ച നിലപാടിനാണ് തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുന്നത്. ഭരണകൂടത്തിലെ തന്നെ പ്രധാന ഉപദേശകരിൽ ഒരാൾ മുൻകൂട്ടി കോവിഡിന്റെ ഭീകരത വ്യക്തമാക്കിയെന്നത് കുറിപ്പുകളിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടതോടെ സ്വന്തം പ്രസ്താവന തന്നെയാണ് ട്രംപിനെ തിരിച്ചുകൊത്തുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിൽ വൈകിയെന്നും കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായില്ലെന്നും ആരോഗ്യ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലഭ്യതയിൽ കുറവുണെന്നും മറ്റും ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഇതിനകം ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കൊപ്പം യുഎസ് പ്രസിഡന്റിനെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയാണ് നവാരോയുടെ കുറിപ്പുകൾ.

അതിനിടെ ബുധനാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയുളള കണക്കുകൾ പ്രകാരം യുഎസിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതകരുടെ എണ്ണം 3,98,921 ആയി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2,698 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 180 മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ മൊത്തം മരണസംഖ്യ 12,902 ആയി. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ യുഎസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മരണങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ. യുഎസ് സംസ്ഥാനം/പ്രവിശ്യ, മൊത്തം കേസുകൾ(മരണം) എന്ന ക്രമത്തിൽ.

New York 139,876(5,489)

New Jersey 44,416(1,232)

Michigan 18,970(845)

California 17,625(452)

Louisiana 16,284(582)

Massachusetts 15,202(356)

Pennsylvania 14,956(250)

Florida 14,747(296)

Illinois 13,553 (380)

Texas 9,195(176)

Georgia 9,156(348)

Washington 8,696 (408)

Connecticut 7,781 (277)

Indiana 5,510 (173)

Colorado 5,429 (179)

Ohio 4,782 (167)

Maryland 4,371 (103)

Tennessee 4,139 (72)

Virginia 3,335 (66)

North Carolina 3,304 (55)

Missouri 3,209 (86)

Arizona 2,885 (73)

Wisconsin 2,578 (92)

South Carolina 2,417 (51)

Alabama 2,197 (64)

Nevada 2,131(72)

Mississippi 1,915(60)

Utah 1,746(13)

Oklahoma 1,474 (67)

Rhode Island 1,229 (30)

District of Columbia 1,211 (22)

Idaho 1,210 (15)

Oregon 1,181 (33)

Kentucky 1,149 (65)

Minnesota 1,069 (34)

Iowa 1,048 (26)

Arkansas 997 (18)

Delaware 928 (16)

Kansas 928 (29)

New Mexico 902 (13)

New Hampshire 747 (13)

Vermont 575 (23)

Puerto Rico 573 (23)

Maine 519 (12)

Nebraska 478 (10)

West Virginia 412 (4)

Hawaii 410 (5

South Dakota 320 (6)

Montana 319 (6)

North Dakota 237 (4)

Wyoming 221 (0)

Alaska 213 (6)

Guam 121 (4)

Virgin Islands 45 (1)

