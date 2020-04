ഡൽഹിയിൽ മലയാളികളും മുൾമുനയിൽ; 20 ഇടത്ത് സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് കേസുകൾ ഏറ്റവുമധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നഗരത്തിലെ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങൾ. പുറ‌ത്തിറങ്ങാൻ പോലുമാകാത്ത ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നു. അയൽവാസികൾക്കു പോലും രോഗം ‌പിടിപെടുമ്പോൾ ആശങ്കയുടെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും മുൾമുനയിലാണു മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ. സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് രോഗം ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച ദിൽഷാദ് ഗാർഡൻ (വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹി), തബ്‍ലീഗ് സമ്മേളനത്തിനു വേദിയായ നിസാമുദ്ദീൻ, സൗത്ത് മോത്തി ബാഗ് (സൗത്ത് ഡൽഹി) എന്നീ 3 സ്ഥലങ്ങളാണു ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് ഹോട്ട്‌ സ്പോട്ട് പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇവിടെ സമ്പൂർണമായി അടച്ചുപൂട്ടിയ നിലയിലാണെന്നു പറയാം.



ഡൽഹിയിലെ പത്താം നമ്പർ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതു ദിൽഷാദ് ഗാർഡനിലെ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്കായിരുന്നു. ദുബായിൽ നിന്നെത്തിയ ഇവരിൽ നിന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇവരാദ്യം ചികിത്സ തേടിയ മൗജ്പുർ മൊഹല്ല ക്ലിനിക് ഡോക്ടർക്കുമെല്ലാം രോഗം ബാധിച്ചതോടെയാണു പ്രദേശം ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിലായത്. പിന്നാലെ പ്രദേശത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡൽഹി കാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഇരുപതോളം ജീവനക്കാർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൽ ഒൻപതു പേർ മലയാളി നഴ്സുമാർ. യുപി സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർക്കാണ് ഇവിടെ ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതോടെ പ്രദേശത്തു ആശങ്ക പരന്നു.

സമ്പൂർണ ഷട്ട്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ദിൽഷാദ് ഗാർഡൻ സെക്ടർ എല്ലിലേ‌ക്കുള്ള 11 പ്ര‌വ‌‌േശന വഴികളിൽ 9 എണ്ണവും അടച്ചു. വാഹനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കാൽനടക്കാരെപ്പോലും പുറത്തേക്കോ അകത്തേക്കോ കടത്തി വിടുന്നില്ലെന്നതാണ് അവസ്ഥ. അവശ്യ വസ്തുക്കളുമായെത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ പോലും കടത്തിവിടുന്നില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.

രണ്ടു റോഡ് മാത്രമാണ് അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തെ താമസിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമാണ് സഞ്ചാരം അനുവദിക്കുക. പുറത്തു നിന്നുള്ള‌വർക്ക് പ്ര‌വേശനമേ ഇല്ല. ഇവിടെയുള്ളവരെ പുറത്തു വിടുന്നതു പോലും കർശന പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം. അവ‌ശ്യവസ്തുക്കളും മറ്റും വാങ്ങാൻ പോകുന്നവരെപ്പോലും തടയുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ എ‌ല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയ ശേഷമാണ് അയയ്ക്കുന്നതും.

തബ്‍ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ മാർച്ച് 28നാണു നിസാമുദ്ദീനിൽ സമ്പൂർണ ലോ‍ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ലോക്ഡൗണിന്റെ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ആശങ്ക ബാധിക്കാതിരുന്ന ജങ‌്പുര എക്സ്റ്റൻഷൻ, ബോഗൽ, ലോധി കോള‌നി തുടങ്ങിയ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ജാഗ്രത വർധിച്ചു. പൊലീസ് നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി. ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനു വിലക്കു വന്നു. നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 300ലേറെ പേർക്കു ഡൽഹിയിൽ മാത്രം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതേ തുടർന്നു പ്രദേശം മുഴുവൻ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. 30,000 ലീറ്ററിലേറെ അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ചാണു പ്രദേശം ശുചീകരിച്ചത്. പ്രശസ്തമായ നിസാമുദ്ദീൻ ദർഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചു കിടക്കുകയാണ്.

എയിംസിൽ ശുചീകരണത്തൊഴിലാളിയായ മോത്തി ബാഗ് സ്വദേശിക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരികരിച്ചതോടെയാണു ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സൗത്ത് മോത്തിബാഗിനെ ഹോ‌ട്ട്സ്പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചേരിപ്രദേശമായ ഇവിടെ രോഗം വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണെന്ന് അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇവി‌ടേക്കു‌ള്ള 5 റോഡുകളിൽ 4 റോഡും പൂർണമായി അടച്ച നിലയിലാണ്. ഒരു റോഡ് മാത്രമാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. സാനിറ്റൈസേഷൻ ‌തൊഴിലാളികൾക്കും അവശ്യവസ്തുക്കളുമായെത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും മാത്രമാണു ഇവി‌ടേ‌ക്കു പ്രവേശനം.

20 സ്ഥലങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ ലോക് ഡൗൺ

കോവിഡ് വ്യാപനം ഒഴിവാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ 20 സ്ഥലങ്ങൾ പൂർണമായി അടച്ചിടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം. നേരത്തെ അടച്ചുപൂട്ടിയ നിസാമുദ്ദീൻ, ദിൽഷാദ് ദാർഡൻ, മോത്തി ബാഗ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾ‌പ്പെടെയാണിത്.

∙ മാളവ്യ നഗർ ഗാ‌ന്ധി പാർക്ക് ∙ സംഗം വിഹാർ എൽ1 ഗല്ലി നമ്പർ 1 ∙ ദ്വാരക സെക്ടർ 11 ഷാജഹാനാബാദ് സൊസൈറ്റി ∙ ദിൻപുർ വില്ലേജ് ∙ നിസാമുദ്ദീൻ മർക്കസ് മസ്ജിദ് നിസാമുദ്ദീൻ ബസ്തി ∙ നിസാമുദ്ദീൻ വെസ്റ്റ്(ജി ആൻഡ് ഡി ബ്ലോക്ക്) ∙ ജഹാംഗിർപുരി ബി ബ്ലോക്ക് ∙ കല്യാൺപുരി ഗല്ലി നമ്പർ 14(ഹൗസ് നമ്പർ 141– 180 വരെ) ∙ വസുന്ധരാ എൻക്ലേവ് മൻസാര അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ∙ ഖിച്ചിർപുർ ഹൗസ് നമ്പർ 5/387 ഉൾപ്പെടുന്ന 3 ഗല്ലികൾ ∙ പാണ്ഡവ് നഗർ ഗല്ലി നമ്പർ 9 ∙ മയൂർ വിഹാർ ഫേസ് 1 എക്സ്റ്റൻഷൻ വർധമാൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ∙ പട്പട്ഗഞ്ച് മയൂർധ്വജ് അപാർട്ട്മെന്റ്, ∙ കിഷൻ കുഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഗല്ലി നമ്പർ 4(ഹൗസ് നമ്പർ ജെ3 115– 108വരെ) ∙ കിഷൻ കുഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഗല്ലി നമ്പർ 4 (ഹൗസ് നമ്പർ ജെ3101– ജെ3 107) ∙ വെസ്റ്റ് വിനോദ് നഗർ ഗല്ലി നമ്പർ 5 എ ബ്ലോക്ക് (ഹൗസ് നമ്പർ എ–176 മുതൽ എ–189 വരെ) ∙ ദിൽഷാദ് ഗാർഡൻ ജെ, കെ, എൽ, എച്ച് പോക്കറ്റ് ∙ സീമാപുരി ജി,എച്ച്,ജെ ബ്ലോക്ക് ∙ ദിൽഷാദ് കോളനി എഫ്70– 90 വരെയുള്ള ബ്ലോക്ക് ∙ ജിൽമിൽ കോളനി, പ്രതാപ്് ഖണ്ഡ്.

