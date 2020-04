യൂറോപ്പിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെടുന്നു; കോവിഡ് ഭീതി വീണ്ടും ഏഷ്യയിലേക്കോ?

ന്യൂയോർക്ക്∙ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ വൈറസ് ഭീതി വീണ്ടും ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തുമോയെന്ന് ആശങ്ക. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ടുള്ള കണക്കുകളാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച സൂചന തരുന്നത്. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ജപ്പാനിലും ഇന്ത്യയിലുമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമാനുസൃതമായ വർധനയുള്ളത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ച യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും യുഎസിലും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ തോത് ഒരാഴ്ചയായി കുറയുന്നുമുണ്ട്.

വ്യാഴാഴ്ച ജപ്പാനിൽ ആദ്യമായി 500ലധികം പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയോധികരുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ജപ്പാനിലെ വൈറസ് വ്യാപനം ആശങ്കയോടെയാണ് ലോകം നോക്കിക്കാണുന്നത്. തലസ്ഥാനമായ ടോക്കിയോയിലും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള 6 പ്രദേശങ്ങളിലും മേയ് 6 വരെ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുള്ള ജപ്പാനിലെ കമ്പനികൾ മിക്കതും നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ പതിവുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ടോക്കിയോയിലെ തെരുവുകളിൽ യാത്രക്കാർ സുഗമമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിൽ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ ഏപ്രിൽ 14 വരെ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ വൈറസ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ പൂർണമായും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ രണ്ടു ദിവസത്തിലേറേയായി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രാജ്യത്ത് 500ലേറേ കേസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ 5,734 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 170 ആളുകൾ മരിച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്നു ലോക്ഡൗൺ നീട്ടുന്നതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം ഇറ്റലി, സ്‌പെയിൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും കോവിഡ് മരണങ്ങളും കുറയുകയാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലുമായി 30,000ത്തിലേറേ പേരാണ് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്. വൈറസ് ഏറ്റവും ഉലയ്ക്കുന്ന നഗരങ്ങളിലൊന്നായ യുഎസിലെ ന്യൂയോർക്കിലും പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നു. ബ്രിട്ടനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസന്റെ നിലയിലും പുരോഗതിയുണ്ട്. എന്നാൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ഇളവുകൾ വരുത്തിയാൽ ഒരു രണ്ടാം തരംഗമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാരും ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിൽ കർക്കശക്കാരായതിനാലാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ രോഗത്തെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ സാധിച്ചതെന്നു ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണർ ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് അലംഭാവം കാണിക്കേണ്ട സമയമല്ല. ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടരുക തന്നെ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചത് യുഎസിലാണ്. 4,30,000ൽ അധികം ആളുകൾ അവിടെ രോഗബാധിതരാണ്. ബുധനാഴ്ച ന്യൂയോർക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി, 779. ഇതോടെ ഇവിടുത്തെ മാത്രം മരണസംഖ്യ 6,300 ആയി. യു‌എസിൽ മരിച്ചവരുടെ 40 ശതമാനത്തിലധികം ന്യൂയോർക്കിലാണ്.

English Summary: As outbreaks flatten in places, Japan, India see more cases