കോവിഡ്: മലപ്പുറത്ത് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാൾ ആശുപത്രി വിട്ടു

മലപ്പുറം ∙ കോവിഡ് ബാധിതനായി ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒരാൾകൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു. തിരൂർ പൊന്മുണ്ടം പന്നിക്കോറ മുസ്തഫ (46) ആണ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽനിന്ന് വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രി വിട്ട വണ്ടൂർ വാണിയമ്പലം സ്വദേശിക്കു പിന്നാലെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന, ജില്ലയിലെ രണ്ടാമത്തെയാളാണ്.

മാർച്ച് 21ന് ദുബായിൽ നിന്ന് എത്തിയ മുസ്തഫയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ 23ന് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു. തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച്, സ്രവസാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്കയച്ചു. 28ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി. 12 ദിവസത്തെ ആശുപത്രിവാസത്തിനു ശേഷം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു.



