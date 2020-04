മാസ്കില്ലാതെ ഡൽഹിയിലിറങ്ങിയാൽ ശിക്ഷ കടുക്കും; പിഴയും ജയിലും കാത്തിരിക്കുന്നു

ന്യൂഡൽഹി∙ സുരക്ഷാ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ വീടുകളിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഡൽഹിയിൽ ഇനി തടവുശിക്ഷ. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിജയ് ദേവ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിലാണ് മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെ ആറു മാസം വരെ ജയിലിലിടാൻ നിർദേശിക്കുന്നത്.



നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരിൽനിന്ന് 200, 1000 രൂപ പിഴയീടാക്കാനും ഉത്തരവുണ്ട്. ഐപിസി സെക്ഷൻ 188 ചുമത്തി ശക്തമായ ശിക്ഷ നൽകാനാണു ശ്രമമെന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി പ്രതികരിച്ചു. വര്‍ക്‌ഷോപ്, ഓഫിസ് തുടങ്ങി ഏതു സ്ഥലത്തു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ്. മാസ്കില്ലാതെ ആരും യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കരുത്. ഗുണനിലവാരമുള്ളതോ, വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കഴുകി ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആയ മാസ്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആള്‍ക്കാർ നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് ഡല്‍ഹി സർക്കാർ ബുധനാഴ്ച തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു.



മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ ബംഗാളി മാർക്കറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടി. ഡൽഹിയിലുള്ള 20 വൈറസ് ഹോട്സ്പോട്ടുകളിലൊന്നാണിത്. മാർക്കറ്റിലെ പലഹാരക്കടയുടെ മുകളിൽ 35 പേരെ ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുന്നതും അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കട ഉടമയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കട അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും തൊഴിലാളികൾക്കു താമസിക്കാനുള്ള ഇടം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നെന്നാണു വിവരം. ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരെ മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാറ്റി.



