തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗം മാറും മുൻപെ രോഗികളെ വിട്ടയച്ചു; ഗുരുതര വീഴ്ച

ചെന്നൈ ∙ തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് രോഗികളെ കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച. വില്ലുപുരം ജില്ലയിലെ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് 4 രോഗികളെ അസുഖം ഭേദമാകുന്നതിന് മുൻപ് വിട്ടയച്ചു. മൂന്നു പേരെ തിരികെ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ നാലാമനെ കണ്ടത്താൻ കഴിയാത്തത് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു. ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് വിടുതൽ നൽകാനുള്ളവരുടെ പട്ടികയിൽ അബന്ധത്തിൽ ഇവരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെട്ടെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.



ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് വില്ലുപുരം പുണ്യമ്പാക്കത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നാലു പേരെ ഡോക്ടർമാർ വിട്ടയച്ചത്. ഐസലേഷനിൽ കഴിയുന്ന 26 പേരുടെ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവരെ വീടുകളിലേക്ക് മടക്കി വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികളെയും കൂടി വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. ഏറെ വൈകിയാണ് രോഗികൾ പുറത്തുപോയ വിവരം ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഉടൻ തന്നെ പൊലീസും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരും അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ മൂന്നു പേരെ കണ്ടെത്തി ആശുപത്രിയിൽ തിരികെ എത്തിച്ചു. എന്നാൽ ഡൽഹി സ്വദേശിയായ അതിഥി തൊഴിലാളിയെ കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തിരച്ചിലിനായി പൊലീസിന്റെ മൂന്നു പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നാണു സൂചന.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ ഉള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. 738 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 690 പേരും നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരോ അവരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായവരോ ആണ്. ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് 8 പേർ മരിച്ചു.

