യുഎസിൽ കോവിഡ്‌ ബാധിച്ച് 11 ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു; 16 പേർക്ക് രോഗം

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസിൽ കോവിഡ്‌ ബാധിച്ച് 11 ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു. നാലു സ്ത്രീകളടക്കം 16 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ പത്തുപേരും ന്യൂയോർക്കിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്. ഒരാൾ ന്യൂ ജേഴ്സിയിൽ നിന്നും. നാലുപേർ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരാണെന്നാണ് വിവരം. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഫ്ലോറിഡയിൽ മരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.



കോവിഡിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂയോർക്കിൽ ഇതുവരെ ആറായിരത്തോളം പേർ മരിച്ചെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. 1,38,000 ആളുകളെ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 16 പേരിൽ നാലു പേർ സ്ത്രീകളാണ്. ഇവരിൽ എട്ടു പേർ ന്യൂയോർക്കിലും മൂന്നു പേർ ന്യൂ ജേഴ്സിയിലും മറ്റുള്ളവർ ടെക്സസ്, കലിഫോർണിയ എന്നിവിടങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരാണ്.

ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക എന്നീ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ എംബസി അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ഓർഗനൈസേഷനും സഹായവുമായി രംഗത്തുണ്ട്.

English Summary : 11 Indians died of coronavirus in US