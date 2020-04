കോവിഡ് ആശങ്ക: തടവുകാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ജയിൽ വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് ആശങ്കയിൽ കേരളത്തിലെ ജയിലുകളിലെ തടവുകാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ജയിൽ വകുപ്പ്. മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്ക് പരോൾ നൽകാനും ശിക്ഷയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയവരെ വിട്ടയയ്ക്കാനും സർക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടി.

കോവിഡ് ആശങ്കയിൽ ജയിലിലെ തിരക്ക് കുറക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജയിൽ വകുപ്പ് നടപടികളെല്ലാം ഉദാരമാക്കുന്നത്. ജയിൽ ഡിജിപി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ശുപാര്‍ശകള്‍ ഇതാണ്.



60ന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള പുരുഷൻമാർക്കും 50ന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും 45 ദിവസത്തെ അടിയന്തര പരോൾ നൽകുക. ശിക്ഷയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയവരെ പൂർണമായും വിട്ടയക്കുക. മുന്‍പ് പരോള്‍ കാലത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാതെ തിരിച്ചെത്തിയവര്‍ക്ക് 45 ദിവസ പരോൾ കൂടി അനുവദിക്കുക. ഈ മൂന്നു ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചാൽ അറുന്നൂറോളം പേർക്ക് ജയിലില്‍നിന്ന് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാം.



നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവു പ്രകാരം 560 വിചാരണ തടവുകാരെ വിട്ടയക്കുകയും സർക്കാർ അനുമതിയോടെ 857 പേർക്ക് പരോൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിലെ ശുപാർശ കുടി നടപ്പായാൽ ആകെയുള്ള 6600 ഓളം തടവുകാരിൽ രണ്ടായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് കോവിഡ് കാലം അനുഗ്രഹമാകും.



