ലോക്ഡൗണിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡിനും ഇരുട്ടടി; ഭീമൻ നഷ്ടം; പ്രതിസന്ധി

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ഇതുവരെ വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിന്റെ നഷ്ടം 225 കോടി രൂപയായി. വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിലെ ഗണ്യമായ കുറവാണു കാരണം. വൈദ്യുതി ബിൽ തുക അടയ്ക്കാന്‍ സാവകാശം നല്‍കിയതോടെ ദൈനംദിന വരുമാനത്തില്‍ 40 കോടി രൂപ കുറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കോവിഡ് പാക്കേജില്‍ വൈദ്യുതി പ്രസരണ വിതരണ കമ്പനികളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നുകഴിഞ്ഞു.

വന്‍തോതില്‍ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുകയും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കു നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഷോപ്പിങ് മാളുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിട്ടതോടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പും അതിനുശേഷവുമുള്ള ദൈനംദിന വൈദ്യുതി ഉപയോഗം ഇങ്ങനെ. ഈവര്‍ഷം ശരാശരി 83 യൂണിറ്റ് വരെയായിരുന്ന പ്രതിദിന ഉപയോഗം. മാര്‍ച്ച് 19ന് 85.12 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റു വരെ ഉപഭോഗം എത്തിയിരുന്നു.



ലോക്ഡൗണിന് മുന്‍പുള്ള ഉപയോഗം ദശലക്ഷം യൂണിറ്റില്‍



മാര്‍ച്ച് 15-73.38

മാര്‍ച്ച് 16-82.83

മാര്‍ച്ച് 17-84.28

മാര്‍ച്ച് 18-84.58

മാര്‍ച്ച് 19-85.12

മാര്‍ച്ച് 20-84.12

മാര്‍ച്ച് 21-81.37

ശരാശി ഉപയോഗം-82.53

മാര്‍ച്ച് 25ന് രാജ്യം മുഴുവന്‍ നിശ്ചലമായതോടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. മാര്‍ച്ച് 26 ന് 65.64 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റാണു കേരളം ഉപയോഗിച്ചത്. ശരാശരി ഉപയോഗം 67 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റായി മാറി. ലോക്ഡൗണിന് ശേഷമുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗം ഇങ്ങനെ



ലോക്ഡൗണിന് ശേഷമുള്ള ഉപയോഗം ദശലക്ഷം യൂണിറ്റില്‍



മാര്‍ച്ച് 25-66.50

മാര്‍ച്ച് 26-65.64

മാര്‍ച്ച് 27-66.53

മാര്‍ച്ച് 28-67.33

മാര്‍ച്ച് 29-67.61

മാര്‍ച്ച് 30-69.35

മാര്‍ച്ച് 31-70.09

ശരാശി 67.58

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഇതേ ദിവസങ്ങളിലെ ഉപയോഗം-88 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്. വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിലെ കുറവ് 18.12%.



ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തില്‍ കുറവു വന്നത് 18.12%. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം മാര്‍ച്ച്, ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളില്‍ ശരാശരി 88 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം എത്തിയിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം അത് 67.58 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റായി കുറഞ്ഞു. ഉല്‍സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഇല്ലാതായതാണ് മറ്റൊരു കാരണം. വൈദ്യുതി വില്‍പന കുറഞ്ഞതോടെ ദിനംപ്രതി ശരാശരി 14 കോടി രൂപയാണു നഷ്ടം.

വൈദ്യുതി ബില്‍ ഇനത്തിലും മറ്റും 45 കോടി രൂപയാണ് വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിനു ദിവസവും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഇപ്പോള്‍ അഞ്ചുകോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ലോക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി 20 ദിവസമാകുമ്പോള്‍ വൈദ്യുതി വില്‍ക്കാത്തതുമൂലം മാത്രം കെഎസ്ഇബിക്കു വരുന്ന നഷ്ടം 280 കോടി രൂപയാകും. ഇതു നികത്താന്‍ കേന്ദ്ര ഇടപെടല്‍ കൂടിയേമതിയാകൂ എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.



ദീര്‍ഘകാല കരാറുകളിലൂടെ വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതി കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് വില്‍ക്കുന്നതിലൂടെയും നിശ്ചിത വരുമാനം കിട്ടിയിരുന്നു. ഇതും ഇല്ലാതായി. ചുരുക്കത്തില്‍ മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത അസാധാരണ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് കെഎസ്ഇബി.

English Summary: Great loss to KSEB during this lockdown period