തിരുവനന്തപുരം∙ ലോക്ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനു കൈമാറിയെന്ന് മന്ത്രി കെ.രാജു. ലോക്ഡൗണില്‍ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇളവുവേണം. കേന്ദ്രനിര്‍ദേശവും പാലിക്കും. വിദേശത്തെ മലയാളികള്‍ കൂട്ടമായി തിരിച്ചുവരുന്നത് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുമെന്നും മന്ത്രി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

ലോക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് നാട്ടില്‍പോയ കണ്ണൂര്‍ ഡിഎഫ്ഒയ്ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗുരുതര അച്ചടക്കലംഘനമാണ് ഉണ്ടായത്. നടപടി ശുപാര്‍ശ ചെയ്തുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി. മൃഗങ്ങളില്‍ പൂച്ച വര്‍ഗത്തിനും കുരങ്ങുകള്‍ക്കും രോഗം വരാമെന്നതിനാല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ മൃഗശാലകള്‍ അണുമുക്തമാക്കും. വന്യമൃഗ ആക്രമണത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഇരട്ടിയാക്കിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



