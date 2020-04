‘വേറെ മാർഗമില്ല’, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കു മാപ്പ് ചോദിച്ച് ഉദ്ധവ്; ധാരാവിയിൽ രണ്ടാമത്തെ മരണം

മുംബൈ∙ ലോക്ഡൗണിനെത്തുടർന്ന് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കു മാപ്പ് ചോദിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. രോഗം ആദ്യം പടർന്ന ചൈനയിൽ സ്ഥിതി ഏറെ മെച്ചപ്പെടുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. കാത്തിരിപ്പിനു ഫലം ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു മാസമായി. പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പേർക്കു രോഗം കണ്ടെത്താനാകുന്നത്. രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് കുറഞ്ഞുവരുന്നത് തനിക്കു കാണണം. അതിന് എല്ലാവരുടെയും ശ്രമവും സഹകരണവും ഉണ്ടാകണം. പരമാവധി ആളുകൾ വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയണം. രക്തസമ്മർദം, പ്രമേഹം, ഹൃദ്‍രോഗം എന്നിവയടക്കമുള്ളവരും മുതിർന്ന പൗരൻമാരും ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം.

ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ ലോകം മുഴുവനുമുണ്ട്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണത്. വെന്റിലേറ്ററുകൾ, പിപിഇ കിറ്റുകൾ, മാസ്കുകൾ എന്നിവയുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് വെല്ലുവിളിയാണ്. എങ്കിലും പരമാവധി ലഭ്യമാക്കാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നുണ്ട്. മരുന്നിനു വേണ്ടി യുഎസ് ഇന്ത്യയോട് അഭ്യർഥിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. എന്നാൽ, ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ 5 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര അഭയവും ഭക്ഷണവും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സാമൂഹിക തലത്തിലേക്കു വ്യാപിച്ചിട്ടില്ല

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് പടരുമ്പോൾ, രോഗം സാമൂഹിക തലത്തിലേക്കു വ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജേഷ് തോപ്പെ. മുംബൈയിലെ വർളി കോളിവാഡ-പ്രഭാദേവി, ബൈക്കുള എന്നീ മേഖലകളിൽ രോഗം പടരുകയാണ്. ധാരാവിയിലേക്കാൾ ആശങ്കാജനകമാണ് വർളി കോളിവാഡ-പ്രഭാദേവി മേഖലയിലെയും ബൈക്കുളയിലെയും സ്ഥിതി. വർളിയിൽ നൂറിലേറെപ്പേർക്കാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചരിക്കുന്നത്. ബൈക്കുളയിൽ 80ലേറെപ്പേർക്കും. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ശരാശരി പത്തോളം പേർക്ക് ഇൗ മേഖലയിൽ പുതിയതായി രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. രോഗവ്യാപനമുണ്ടായ മേഖലകളെല്ലാം പൊലീസ് കെട്ടിയടച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ അത്യാവശ്യമുളളവരെ മാത്രമാണ് അകത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ കടത്തിവിടുന്നത്.

കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വര്‍ളി മേഖലയിലൂടെ അനാവശ്യമായി കറങ്ങി നടന്നവരെ പൊലീസ് വെയിലത്ത് റോഡില്‍ ഇരുത്തി ശിക്ഷിക്കുന്നു. ചിത്രം: വിഷ്ണു വി.നായർ∙ മനോരമ

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകനും മന്ത്രിയുമായ ആദിത്യ താക്കറെയുടെ മണ്ഡലമാണു വർളി. ചൊവ്വാഴ്ചയും ഇന്നലെയും 5000 വീതം ആളുകളെ ഇവിടെ സ്ക്രീനിങ്ങിനു വിധേയമാക്കി. മുംബൈ, പുണെ, നാഗ്പുർ തുടങ്ങി നഗരമേഖലകളിലാണ് കൂടുതൽ േപർക്ക് കോവിഡ്ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ജനങ്ങൾ സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജേഷ് തോപ്പെ പറഞ്ഞു.

ധാരാവിയിൽ ഒരു മരണം കൂടി

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ ധാരാവിയിൽ രണ്ടാമത്തെ കോവിഡ് മരണം. മുംബൈ കെഇഎം ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലായിരുന്ന 64വയസ്സുകാരനാണു മരിച്ചത്. ആറ് പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ, ഇവിടെ ആകെ രോഗികൾ 13 ആയി. മുകുന്ദ് നഗർ മേഖലയിൽ 49 വയസ്സുകാരനും ധർവാഡ്കർ ചാളിൽ 35 വയസ്സുകാരനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടും. അതിനിടെ, ധാരാവിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന 34 വയസ്സുകാരൻ സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വസായിക്കടുത്ത് ബോയ്സറിലെ സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയതിനു പിന്നാലെ അയാൾക്കെതിരെ പൊലീസ് േകസെടുത്തു. ചുമയും ശരീരക്ഷീണവും കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇയാളെ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

പുണെയിൽ 6 മരണം കൂടി

പുണെയിൽ ഇന്നലെ ആറു പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ജില്ലയിൽ മരണസംഖ്യ 14 ആയി ഉയർന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി വലിയ തോതിൽ രോഗവും മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായാണ് ഇന്നലെ പുണെയിൽ ഇത്രയേറെ മരണങ്ങൾ. 3 മരണങ്ങൾ സസൂൺ ആശുപത്രിയിലാണുണ്ടായത്. നായിഡു, നോബിൾ ആശുപത്രികളിലാണ് മറ്റു മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് െചയ്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: 'People Bored At Home. Sorry, But No Option': Uddhav Thackeray On Lockdown