ബെംഗളൂരു∙ ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നു റായ്ച്ചൂരിലേക്കു കാൽനടയായി പോയ നിർമാണ തൊഴിലാളിയായ സ്ത്രീ ബെള്ളാരിയിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു. ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ കനത്ത വെയിലിൽ നടന്നതോടെ നിർജലീകരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. റായ്ച്ചൂർ സിദ്ധന്നൂർ താലൂക്കിലെ വെങ്കിടേഷ് നഗർ സ്വദേശി ഗംഗമ്മ (29) ആണ് മരിച്ചത്. തുമക്കൂരു വരെ ട്രാക്ടറിലാണ് ഗംഗമ്മയും ഭർത്താവ് മല്ലികാർജുനും ഉൾപ്പെടെ മറ്റു തൊഴിലാളികളും സഞ്ചരിച്ചത്. ഇവിടെ പൊലീസ് തടഞ്ഞതോടെ ഇവർ കാൽനടയായി യാത്ര തുടങ്ങി. 230 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് കുഴഞ്ഞു വീണത്.



English Summary: Migrant walking to Raichur from Bengaluru dies in Ballari