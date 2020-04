തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ റേഷൻ കടകൾക്കും ദുഖഃവെള്ളി ദിനം അവധി ആയിരിക്കുമെന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടർ. ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക് പേജിലൂടെയാണ് ഡയറക്ടർ അറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

English Summary: Rations shops to be closed on Good Friday informs Civil Supplies director