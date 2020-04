യാത്രാ ചുംബനങ്ങളില്ല, ലോകം ലൈവായി കണ്ടില്ല; കോവിഡ് കാലത്തും അവർ പറന്നു

അൽമാട്ടി (കസഖ്സ്ഥാൻ) ∙ ഗ്ലാസ് ചുമരിന് അപ്പുറം നിന്നാണ് അവർ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. യാതാരംഭത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ലോകം ലൈവായി കണ്ടതുമില്ല. യാത്രയാക്കാനോ സ്നേഹത്തോടെ ചുംബിക്കാനോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മഹാമാരികാലത്ത് ലോകം പതിവുകളെല്ലാം മാറ്റിവയ്ക്കുമ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രയും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുന്നു.

റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി റോസ്കോമോസിന്റെ അനറ്റോളി ഇവാനിഷിൻ, ഇവാൻ വാഗ്‌നർ, നാസയുടെ ക്രിസ് കാസിഡി എന്നിവരാണ് 400 കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ ഭൂമിയെ വലംവയ്ക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കു( ഐഎസ്എസ്) വ്യാഴാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സമയം 1.35 ന് കുതിച്ചുയർന്നത്. റഷ്യയിലെ ബൈക്കനൂർ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു യാത്ര

ആറു മണിക്കൂറിനു ശേഷം മൂവരും കയറിയ സോയൂസ് പേടകം നിലയവുമായി സന്ധിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. അതിനും രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷമായിരിക്കും പേടകത്തിന്റെയും നിലയത്തിന്റെയും വാതിലുകൾ തുറന്ന് ഇവർ അകത്തേക്കു പ്രവേശിക്കുക. ആറുമാസത്തോളമായി നിലയത്തിലുള്ള ഒലേഗ് സ്‌ക്രിപോച്ക, ജെസീക്കമീര്‍, ആന്‍ഡ്രൂ മോര്‍ഗന്‍ എന്നീ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ഇവരെ സ്വീകരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലായ വേളയിൽ ആ പ്രതിസന്ധിയെ ഉൾകൊള്ളുന്നുവെന്നും നാസയുടെ ക്രിസ് കാസിഡി(50) മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

ആറുമാസം നീളുന്നതാണ് ഇവരുടെ ദൗത്യം. കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ മുൻ കരുതലുകളാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കായി സ്വീകരിച്ചത്. ബൈക്കനൂർ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാധ്യമങ്ങളെയോ യാത്രികരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇമെയിൽ വഴിയായിരുന്നു മറുപടി നൽകിയത്. യാത്രതിരിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള വാർത്താസമ്മേളനം ഗ്ലാസ് ചുമരിന് അപ്പുറം നടത്തി.

കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബൈക്കനൂർ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സന്ദേഹങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയെങ്കിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു വിദഗ്ധരുടെ പ്രതികരണം. ശൂന്യാകാശം അണുമുക്തമായതിനാല്‍ കോവിഡ് ഭീതിയെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്കൊപ്പമുള്ള സാമഗ്രിക്കൊപ്പം രോഗാണു ബഹിരാകാശത്തേക്കു കടന്നു ചെന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നു ചോദ്യത്തിനു അത്തരമൊരു സാഹചര്യം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നായിരുന്നു വിദഗ്ധരുടെ മറുപടി.

ക്രിസ് കാസിഡി , അനറ്റോളി ഇവാനിഷിൻ, ഇവാൻ വാഗ്‌നർ

അമേരിക്ക, റഷ്യ, കാനഡ, ജപ്പാൻ, ബ്രസീൽ, യൂറോപ്യൻ സ്‌പേസ് ഏജൻസിയിലെ ആറു രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവർ സഹകരിച്ചു നിർമിച്ച വലിയ ബഹിരാകാശനിലയമാണ് ഐഎസ്എസ്. അമേരിക്കയുടെ നാസ, റഷ്യയുടെ റോസ്കോമോസ്, ജപ്പാന്റെ ജാക്സ, യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് അസോസിയേഷൻ, കാനഡയുടെ സിഎസ്എ എന്നീ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളുടെ സംയുക്ത പദ്ധതിയായാണു നിലയം നിർമിച്ചത്.

ഭൂമിയിൽനിന്ന് 330 കിലോമീറ്ററിനും 435 കിലോമീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ സഞ്ചാരം. സെക്കൻഡിൽ 7.66 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിന്റെ സഞ്ചാരവേഗം. മണിക്കൂറിൽ 27,600 കിലോമീറ്റർ. 92.69 മിനിറ്റുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ ഒരുതവണ വലംവയ്ക്കും. ദിവസം 15.54 തവണ ഇത് ഭൂമിയെ ചുറ്റും. 4,19,455 കിലോഗ്രാമാണ് ഭാരം. 72.8 മീറ്റർ നീളവും 108.5 മീറ്റർ വീതിയുമാണ് ഇതിനുള്ളത്. 935 ഘനമീറ്റർ വ്യാപ്തിയുള്ള ഭാഗത്ത് താമസയോഗ്യമാണ്. ആറുപേർക്കു താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇതിലുള്ളത്.

