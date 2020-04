കോവിഡ് സഹായത്തിനൊപ്പം പ്രചാരണവും; ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് 5 ഇന സർക്കുലർ

കൊച്ചി ∙ കോവിഡ് ആണെങ്കിലും ഈ സമയത്തു ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങൾ നാലാൾ അറിയുന്ന രീതിയിൽതന്നെയാവട്ടെയെന്ന് ബിജെപി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഓരോ ബിജെപി പ്രവർത്തകനും ചെയ്യേണ്ട അഞ്ചു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് താഴെത്തട്ടിലേക്ക് അയച്ച സർക്കുലറിലാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം. ഗണേശൻ ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്.



കോവിഡ്–19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രിയാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും നല്ല പ്രചരണം നൽകണമെന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ദാനപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലും ഫ‌ോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്തും മാസ്ക് മാറ്റാതിരിക്കണമെന്ന് സർക്കുലർ പ്രത്യേകം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.



ഭക്ഷണ കിറ്റുകളുടെ വിതരണം നടക്കുമ്പോൾ ‘ഫീഡ് ദി നീഡി’ എന്ന ഹാഷ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ജില്ലാ, മണ്ഡലം പേജുകളിലും എല്ലാവരുടെയും ഫെയ്സ്ബുക് പേജുകളിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് പണം അയച്ചാൽ കേരള സപ്പോർട്സ് പിഎം കെയർ എന്ന ഹാഷ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ബിജെപി കേരളം എന്ന ഫെയ്സ്ബുക് പേജ് എല്ലാ പ്രവർത്തകരും ഫോളോ ചെയ്യുകയും പോസ്റ്റുകൾ പതിവായി ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും ഗണേശൻ അയച്ച സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



കോവിഡ് കാലത്ത് ഓരോ ബിജെപി പ്രവർത്തകനും പാലിക്കേണ്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 5 അഭ്യർഥനകൾ ഇവയാണ് ;



1. വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരമെത്തിക്കുന്ന ‘ഫീഡ് ദി നീഡി ’ ക്യാംപെയ്ൻ തുടരുക. ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ഒരാൾപോലും വിശന്നിരിക്കുന്നില്ലെന്നും അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഓരോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും ഉറപ്പുവരുത്തണം.

2. മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. എല്ലാ പ്രവർത്തകരും എല്ലായിപ്പോഴും മാസ്ക് ധരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. മാസ്കുകൾ വീടുകളിൽ നിർമിക്കുകയും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള 5 ആളുകൾക്ക് എങ്കിലും വിതരണം ചെയ്യുകയും വേണം.

3. പൊലീസ്, ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, ആശാ വർക്കേഴ്സ്, മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ, ബാങ്ക്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മറ്റ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങി കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന മുൻനിര യോദ്ധാക്കൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്തുകൾ തയാറാക്കി ബൂത്തിലെ 40 പേരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും ഒപ്പ് വയ്പ്പിച്ച് അവ കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്നവർക്ക് കൈമാറുക.

4. എല്ലാ പ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. കുറഞ്ഞത് 40 ആളുകളെക്കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, അതിലൂടെ കൊറോണയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് കരുത്തേകുക.

5. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവനകൾ ചെയ്യുക. എല്ലാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും പിഎം–കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവനകൾ ചെയ്യുക. കുറഞ്ഞത് 40 ആളുകളെയെങ്കിലും ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക.

