കോവിഡ് ജൈവ– ഭീകരാക്രമണത്തിനുള്ള ജാലകം തുറന്നിടുന്നു: യുഎന്‍ മുന്നറിയിപ്പ്‌

യുഎൻ ∙ കോവി‍ഡ് മഹാമാരി ലോകമെമ്പാടും ഒരു ജൈവ ഭീകരാക്രമണം പൊട്ടിപുറപ്പെടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാമെന്നു യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച യുഎൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിലെ ആദ്യ ചർച്ചയിൽ വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി അംഗങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ വാക്കുകൾ.

‘കോവിഡ് മഹാമാരി ഒരു ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും, അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ദൂരവ്യാപകമാണ്. രാജ്യാന്തര സമാധാനവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്തുന്നതിന് ഈ മഹാമാരി ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു. ഇതു സാമൂഹിക അശാന്തിയും അക്രമവും വർധിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തെ അതു പിന്നോട്ടുവലിക്കും. നമ്മുടെ ബലഹീനതകളും തയാറെടുപ്പിന്റെ അഭാവവും ഒരു ജൈവ ഭീകരാക്രമണത്തിനുള്ള ജാലകം തുറന്നിടുന്നു. അതുമൂലം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുന്നത്.’ – ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞു.

ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ഭീകരവാദഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്നു. ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധമുഴുവൻ മഹാമാരിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആക്രമണത്തിനുള്ള അവസരമായി ഭീകരർ ഇതിനേ കണ്ടേക്കാമെന്ന് അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച അനിശ്ചിതത്വം ചിലർ വിഭജനവും കലാപവും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അവസരമായും ചിന്തിച്ചേക്കാം. ഇതു നിലവിലുള്ള പല ഭിന്നതകളും തീവ്രമാക്കുകയും പകർച്ചവ്യാധിക്കെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡിനെതിരായ പ്രതിരോധശ്രമങ്ങൾ ഒരു തലമുറയുടെ പോരാട്ടമെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ തന്നെ നിലനില്‍പ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം തെളിയിക്കുന്നതാണെന്നും അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു ശേഷം ആദ്യം ചേരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ നിന്നുള്ള ഐക്യത്തിന്റെയും ദൃ‍ഢനിശ്ചയത്തിന്റെയും കാഴ്ച ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നേരത്തെ, കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടണമെന്ന് യുഎന്‍ ജനറല്‍ അസംബ്ലി പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: "Terrorists May See Window Of Opportunity": UN Chief Warns Amid COVID-19