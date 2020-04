രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികൾ 6,412; 24 മണിക്കൂറിൽ 30 മരണം, ആകെ 199

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 199 ആയി. 6,412 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 71 പേർ വിദേശികളാണ്. നിലവിൽ 5,709 പേരാണ് വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ചികിൽസയിലുള്ളത്. 503 പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി. ഒരാൾ രാജ്യം വിട്ടു പോയി.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 30 പുതിയ മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 25 പേര്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലും മൂന്നു പേർ ഡൽഹിയിലും ഒരാൾ ഗുജറാത്തിലുമാണ് മരിച്ചത്. കോവിഡിന്റെ രാജ്യത്തെ ഹോട്സ്പോട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

97 പേർക്കാണ് ഇവിടെ ഇതുവരെ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഗുജറാത്ത്–17, മധ്യ പ്രദേശ്–16, ഡൽഹി–12, പഞ്ചാബ്–8–തമിഴ്നാട്–8, തെലങ്കാന–7, ബംഗാൾ–5, കർണാടക–5, ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്–4, ജമ്മു കശ്മീർ–4, ഉത്തർ പ്രദേശ്–4, ഹരിയാന–3, രാജസ്ഥാൻ–3, കേരളം–2, ബിഹാർ–1, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്–1, ഒഡിഷ–1, ജാർഖണ്ഡ്– 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മരണസംഖ്യ. അസമിൽ ഇന്ന് ആദ്യ കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ രാവിലത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്–1,364 പേർ. തൊട്ടുപിന്നിലുള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ 834 ഉം ഡൽഹിയിൽ 720 പൊസിറ്റീവ് കേസുകളുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാനിൽ 463 പേർക്കും തെലങ്കാനയിൽ 442 പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.



