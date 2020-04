വൈറസിന്റെ ബലഹീനത 7 അടി; സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കല്‍ ഫലപ്രദമെന്ന് യുഎസ്

വാഷിങ്ടന്‍ ∙ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കല്‍ അമേരിക്കയില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതില്‍ ഫലപ്രദമായെന്ന് പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിഭാഗം തലവന്‍ ഡോ. അന്തോണി ഫൗസി. മരണനിരക്ക് ഉയര്‍ന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ കുറവാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും വൈറ്റ്ഹൗസില്‍ ഫൗസി വ്യക്തമാക്കി. നമ്മള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനു ഫലമുണ്ടെന്നാണ് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതു തുടരുക തന്നെ വേണമെന്നും ഫൗസി പറഞ്ഞു.



പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ആകാത്ത നിലയിലല്ല നമ്മളെന്നും ഏഴടി സഞ്ചരിക്കാന്‍ വൈറസിനു കഴിയില്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബലഹീനതയെന്നും സിഡിസി ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. റോബര്‍ട്ട് റെഡ്ഫീല്‍ഡ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലെ കോവിഡ് പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ 161,000 പേര്‍ക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബുധനാഴ്ച 200 പേര്‍ മാത്രമാണ് ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ ആകെ 4,65,300 പേര്‍ക്കു രോഗബാധ ഉണ്ടായി. 16,672 പേര്‍ മരിച്ചു.

English Summary: Fauci says coronavirus hospitalizations are dropping because social distancing is working