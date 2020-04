‘പ്രവാസികൾ മേയ് വരെ കാത്തിരിക്കണം; യുഎഇ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ആലോചന’

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്രവാസി മലയാളികളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ. ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം എല്ലാവരെയും നാട്ടിലെത്തിച്ചാൽ ക്വാറന്റീൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പ്രവാസികൾ മേയ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു.

വിമാനം ചാർട്ടർ ചെയ്ത് എത്താൻ വിദേശത്തുള്ള മലയാളി സംഘങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ്. ജോർദാനിലെ സിനിമാ സംഘവും മോൾഡോവയിലെ വിദ്യാർഥികളും അതിനായി താൽപര്യം അറിയിച്ചു. സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും തിരികെയെത്തിക്കും. ഫിലിപ്പീൻസിലും മോൾഡോവയിലും കുടുങ്ങിയവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി.

അതേസമയം, 539000 പേരെ പരിശോധിച്ചതായി യുഎഇ അറിയിച്ചു. 2000 പേര്‍ക്ക് രോഗമുണ്ട്. ഗൾഫിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ക്വാറന്റീൻ സൗകര്യം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിമാന സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അവസാനം മതിയെന്നാണ് േകരളത്തിന്റെയും ശുപാര്‍ശയെന്നും അദ്ദേഹം വിദേശമലയാളികളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടി പറയവേ മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

വിദേശത്തെ ലേബർ ക്യാംപുകളിൽ ഭക്ഷണവും മരുന്നും എത്തിക്കും. എംബസികൾ സന്നദ്ധസംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇടപെടും. ആവശ്യമെങ്കിൽ മരുന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു കൊണ്ടുപോകും. വിദേശത്ത് മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും.

ഇന്ന് കൊച്ചിയിലും ഡൽഹിയിലും മൃതദേഹങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വൈദ്യപരിശോധനയും അവശ്യമായ ഭക്ഷണ താമസ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

